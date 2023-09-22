Правильно підготуйте газон восени – і він радуватиме око смарагдовою травою навесні

Навіщо готувати газон до зими: що робити, чим і коли удобрювати газонну траву восени, щоб газон був гарний навесні.

Газон на ділянці, звичайно, виконує декоративну функцію. Але щоб трава була вишуканого смарагдового кольору, за нею потрібно регулярно доглядати упродовж усього сезону. Та досить особливої уваги газон потребує саме восени: його потрібно підготувати до зими, щоб травичка з галявини радувала око навесні.

Навіщо готувати газон до зими

У садівників дуже гаряча осіння пора – потрібно підгодувати сади-городи до наступного сезону. Всі займаються підживленням саду, кущів, ґрунту, але чомусь забувають про газон. Газонна трава – це також культурна рослина, що виведена селективно, тому вимагає до себе особливої турботи. Якщо за нею неправильно доглядати восени, то така халатність може призвести навесні до:

утворення численних лисих галявин на газоні;

захворювання газонної трави;

пожовтніння та усихання культури;

зупинка росту трави.

Як наслідок, газон втратить свою декоративну властивість, і більше не буде милувати око своєю красою. А відновлювані роботи вимагають часу та великих зусиль, і можуть затягнутися з весни до самого літа. Оскільки буде потрібно досівати суміш трави, але попередньо знявши дерен та замінивши шар ґрунту. Потім ділянку газону потрібно буде обробити фунгіцидами та стимуляторами росту трави. До того ж, доведеться постійно підживлювати культуру. Тому навіть одноразове нехтування підготовкою газону до зими може призвести до проблем із газоном навесні.

Що робити з газоном восени

Як готувати газон до зими? Щоб газон добре перезимував, трава не хворіла, потрібно провести ряд підготовчих робіт.

Прибрати органіку. Опале листя потрібно постійно прибирати з газону, оскільки воно залежується та гниє, і не дає газонній траві доступу до сонця. Ділянка трави, що знаходиться під листям, може також гнисти, тому її навесні доведеться пересівати. Окрім того, потрібно підрізати повстяний шар спеціальними граблями, щоб повсть не перешкоджала росту коріння, провітрюванню та проникненню в ґрунт корисних речовин. Також щільний шар повсті може призвести до грибкових захворювань газонної трави.

Опале листя потрібно постійно прибирати з газону, оскільки воно залежується та гниє, і не дає газонній траві доступу до сонця. Ділянка трави, що знаходиться під листям, може також гнисти, тому її навесні доведеться пересівати. Окрім того, потрібно підрізати повстяний шар спеціальними граблями, щоб повсть не перешкоджала росту коріння, провітрюванню та проникненню в ґрунт корисних речовин. Також щільний шар повсті може призвести до грибкових захворювань газонної трави. Підстригання. Перед зимою газон потрібно підстригти. Ця робота виконується у жовтні-листопаді, залежно від регіону. Висота трави після стрижки повинна бути до 7 см. Низько викошувати траву не варто, оскільки вона може не пережити зиму і вимерзнути. А занадто висока трава прітиме під снігом, тому навесні доведеться досівати. Не слід косити траву перед заморозками, оскільки вона потребує часу на відновлення – близько півтора-два тижня. Упродовж цього часу газон зростає ще на 3-4 см.

Перед зимою газон потрібно підстригти. Ця робота виконується у жовтні-листопаді, залежно від регіону. Висота трави після стрижки повинна бути до 7 см. Низько викошувати траву не варто, оскільки вона може не пережити зиму і вимерзнути. А занадто висока трава прітиме під снігом, тому навесні доведеться досівати. Не слід косити траву перед заморозками, оскільки вона потребує часу на відновлення – близько півтора-два тижня. Упродовж цього часу газон зростає ще на 3-4 см. Аерація. З другого року потрібно проводити аерацію ґрунту газону. Це необхідно робити для дренування землі, відведення вологи у найглибший шар ґрунту. Також аерація поліпшує надходження кисню до коренів трави. Для процедури зазвичай використовують спеціальний аератор – механічний чи електричний. При малій площі газону можна використовувати вила. Потрібно проколювати ґрунт до 20 см, на 1 квадратний метр до 15 проколів.

З другого року потрібно проводити аерацію ґрунту газону. Це необхідно робити для дренування землі, відведення вологи у найглибший шар ґрунту. Також аерація поліпшує надходження кисню до коренів трави. Для процедури зазвичай використовують спеціальний аератор – механічний чи електричний. При малій площі газону можна використовувати вила. Потрібно проколювати ґрунт до 20 см, на 1 квадратний метр до 15 проколів. Досів. Якщо влітку на газоні від неправильного догляду утворилися лисини, то найкраще досіяти траву восени. Оскільки осінню багато опадів, ще досить тепла погода, тому трава швидше виросте і добре укорениться, це сприятиме міцності та стійкості до зимових холодів. Сіяти потрібно ту ж саму суміш трави, що й на газоні. Вона дещо відставатиме у рості від іншої, але швидко затягне голі ділянки. Висівати траву рекомендується за місяць-півтора до морозів, щоб вона добре вкоренилася та набралася сил до зими.

Коли і чим удобрювати газонну траву восени

Підживлення. Перед настанням зимових холодів траву обов’язково підживлюють фосфорно-калійними добривами. Слід пам’ятати, що потрібно уникати азотних добрив, оскільки вони стимулюватимуть повторний ріст трави, тим самим знижуючи морозостійкість рослини. Добрива з умістом калію підвищать стійкість трави до морозів, температурних перепадів та вологості. Фосфор змінить коріння трави, підготує рослину до зими. Ці добрива знизять ризик захворювання рослин.

Перед настанням зимових холодів траву обов’язково підживлюють фосфорно-калійними добривами. Слід пам’ятати, що потрібно уникати азотних добрив, оскільки вони стимулюватимуть повторний ріст трави, тим самим знижуючи морозостійкість рослини. Добрива з умістом калію підвищать стійкість трави до морозів, температурних перепадів та вологості. Фосфор змінить коріння трави, підготує рослину до зими. Ці добрива знизять ризик захворювання рослин. Як правильно удобрити газон. Добрива потрібно вносити лише у вологий ґрунт. Після підживлення газону траву необхідно полити. Якщо у регіоні тривала посуха, не варто розсипати добрива у цей час. Підживлення для газону варто вносити рівномірно, за допомогою спеціальних розкидачів або руками. Дуже важливо дотримуватися рекомендацій та дозування, що вказані виробником на упаковці добрив, щоб трава не вигоріла. Для осінньої підгодівлі газону можна брати універсальні добрива з калієм і фосфором, спеціальні осінні, калійну сіль. Останній термін внесення добрив – за 10 днів до настання морозів.

Добрива потрібно вносити лише у вологий ґрунт. Після підживлення газону траву необхідно полити. Якщо у регіоні тривала посуха, не варто розсипати добрива у цей час. Підживлення для газону варто вносити рівномірно, за допомогою спеціальних розкидачів або руками. Дуже важливо дотримуватися рекомендацій та дозування, що вказані виробником на упаковці добрив, щоб трава не вигоріла. Для осінньої підгодівлі газону можна брати універсальні добрива з калієм і фосфором, спеціальні осінні, калійну сіль. Останній термін внесення добрив – за 10 днів до настання морозів. Мульчування. Цю процедуру варто проводити, якщо ви проживаєте у регіонах, де малосніжні зими. Для мульчування можна використовувати суміш піску та торфу - для глинистого ґрунту, суміш торфу та родючої землі - для піщаного ґрунту. Газон потрібно покрити шаром мульчі у 3 см. За допомогою мульчування можна вирівняти всі нерівності, що утворилися за сезон, зменшити випаровування вологи, захистити газон від зимових морозів, підвищити родючість ґрунту, підвищити стійкість культури до холодів та захворювань. Якщо у вас сніжні зими, то мульчування можна проводити за бажанням.

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