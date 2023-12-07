Як зрозуміти, що цей колір волосся вам не пасуватиме

Колір волосся впливає не лише на наш зовнішній вигляд, але і на те, як нас сприймає оточення. Крім того, правильно підібраний колір волосся здатний значно омолодити особу, та само як не вдало підібраний може додати років, так 10.

На жаль, не завжди зміна образу виявляється вдалою. За якими ознаками можна визначити, що колір волосся вам зовсім не підходить.

Кому потрібно відмовитись від блонду

Таке відбувається у випадку, коли дівчина чи жінка зі світлою шкірою, фарбується у блондинку. Дівчата зі світлими бровами та віями в поєднанні зі світлим відтінком волосся взагалі «загубляться», а обличчя стане бляклим. У такому випадку потрібно зробити макіяж яскравішим або взагалі відмовитися від блонду.

Власницям блідої шкіри не слід зловживати попелястим блондом, а дівчатам з жовтуватою шкірою фарбуватися у золотистий колір. У будь-якому випадку потрібно намагатися підбирати відтінок для фарбування, який буде темніший або світліший за тон шкіри. Взагалі, чистий блонд мало кому підходить, краще подумати про пшеничні та медові відтінки.

Кому краще не фарбуватися в чорний колір

Білолицим дівчатам краще відмовитись і від чорного кольору. Фарфорова шкіра від цього стане ще блідішою, а вираз обличчя буде мати хворобливий вигляд. На такому обличчі видно всі судини. Крім того, така комбінація старить своїх власниць.

Для кого краще забути про рудий, червоний кольори

Якщо ваше обличчя має жовтуватий відтінок, відмовтеся від фарбування в рудий колір. Шкіра з рудим волоссям здаватиметься ще жовтішою, що не додасть краси.

Якщо на обличчі помітні капіляри, якщо шкіра схильна до почервонінь, краще не фарбуватися в червоний колір. Така комбінація виділить усі ваші почервоніння, зробивши їх ще яскравіше.

В який колір фарбуватися смуглявим

Власницям смуглявої шкіри потрібно відмовитись від русявого та інших блідих кольорів — вони неодмінно перетворять смуглянку на звичайну сіру мишу. Віддайте перевагу насиченим відтінкам, які привертатимуть увагу.

Як підібрати колір волосся до лиця

Перед тим, як фарбуватися, найкраще буде орієнтуватися на кольоровий тип зовнішності. Кольоровий тип — це поєднання кольору очей, відтінку шкіри та натурального кольору волосся. Визначають чотири кольорові типи зовнішності — Зиму, Літо, Весну та Осінь, залежно від того, які кольори переважають в зовнішності — темні або світлі, холодні або теплі.

Загальне правило таке — дівчатам, які належать до теплого типу не варто фарбуватися холодними відтінками та навпаки. Це відразу стане помітно після фарбування.

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