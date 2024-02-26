Правильну відповідь знають одиниці: як правильно смажити заморожені котлети — розморожувати чи ні

Напівфабрикати, як от заморожені котлети, чудово виручають, коли немає часу на приготування повноцінного обіду.

В замороженому вигляді котлети продаються в магазинах. Також багато хто готує цю страву заздалегідь в великій кількості, а пізніше заморожує, щоб мати змогу розігріти в будь-який момент.

Але багатьох хвилює запитання: чи потрібно розморожувати заморожені котлети перед приготуванням? Відповідь може здивувати.

Професіонали стверджують, що розморожувати взагалі будь-які напівфабрикати перед приготуванням не потрібно. Ми так робимо скоріше за звичкою, а не тому, що це дійсно допомагає швидше приготувати страву чи покращує її смак.

Цілком достатньо витягнути заморожені котлети з морозильної камери і залишити на кілька хвилин за кімнатної температури без пакування.

Після цього просто викладіть їх на сковорідку з розігрітою олією, доведіть до готовності на середньому вогні і можна подавати до столу.

Зверніть увагу, щоб утворилася ароматна та хрустка золотиста скоринка, потрібно кожен бік котлети просмажити приблизно 5-8 хвилин. А якщо ви переживаєте, що всередині котлети залишаться сирими чи замороженими, додайте до сковорідки трішки киплячої води. Вистачить стільки, щоб покрити котлети до середини.

Якщо ж ви не любите золотистої скоринки чи дотримуєтесь певної дієти, можна тушити заморожені котлети на слабкому вогні 10-15 хвилин. Але в цьому разі додавання води є обов'язковим моментом.

Такі ж заморожені котлети можете запекти в духовці. Розморожувати їх також не потрібно.

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