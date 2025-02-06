Правило 5,5 сантиметра: як вибрати "свою" стрижку – формула ідеальної зачіски

Іноді рішення змінити свою зачіску дається досить важко, однак знаючи це правило, можна не боятися помилок, ви легко підберете для себе свою ідеальну довжину волосся.

Якщо ви не знаєте, чи підходитиме вам, наприклад, стрижка каре чи боб, це досить легко зрозуміти ще до походу в перукарню. Щоб не виникало жодних неприємних сюрпризів після роботи майстра, стилісти рекомендують просте правило 5,5 сантиметрів. Це допоможе вам легко вибрати свою ідеальну стрижку. І для цього вам не доведеться здійснювати жодних математичних обчислень.

Правило 5,5 см: як вибрати свою ідеальну стрижку – поради стилістів

Експерти пояснюють, що оптимальна довжина волосся залежить від довжини щелепи. Щоб легко підібрати свою ідеальну зачіску в домашніх умовах знадобиться ручка, лінійка та дзеркало.

Станьте обличчям до дзеркала, візьміть ручку та прикладіть її до підборіддя у горизонтальному положенні, щоб утворилася подовжена лінія. Лінійку поставте під прямим кутом до ручки і прикладіть її по висоті вуха. Тепер пильно придивіться: скільки сантиметрі складає проміжок від мочки вуха до ручки. Ось тут у гру вступають ці 5,5 сантиметрів.

Якщо цей відрізок менше 5,5 см, тоді вам ідеально підходитиме коротка зачіска. А коли довжина більша за 5,5 сантиметрів, краще робити стрижку на середнє й довге волосся.

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