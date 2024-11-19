Православний календар постів на 2025 рік: дати багатоденних та одноденних – збережіть, щоб не забути

Піст – добровільне обмеження людини для концентрації уваги на духовному вдосконаленні. Обов'язковими елементами кожного посту є не лише відмова від продуктів тваринного походження, а й щоденні молитви. Коли 2025 року будуть одноденні й багатоденні пости?

Коли будуть багатоденні пости 2025 року

Великий піст (3 березня – 19 квітня)

Найголовніший піст для християн, який передує Великодню і триває аж 40 днів. Він є своєрідною підготовкою до цього великого церковного свята. Його ідея полягає в тому, щоб наслідувати Ісуса Христа, коли той поселився в пустелі та відмовляв собі в їжі протягом сорока днів.

Петрів піст (16–28 червня)

Серед народу цей піст також відомий як "Петрівка". Передує він дню пам'яті Петра й Павла, який за новоюліанським календарем припадає на 29 червня. Визначеного терміну цей піст не має, адже його тривалість залежить від дня закінчення Великодня.

Успенський піст (1–14 серпня)

Він передує великому святу Успення Пресвятої Богородиці (15 серпня зя новоюліанським календарем) і триває рівно два тижні. Хоча його термін і короткий, проте це найсуворіший піст року, за винятком Великого.

Різдвяний піст (15 листопада – 24 грудня)

Часто в народі його називають "Пилипівка". Завжди триває перед Різдвом Христовим, тому має сталі дати. Свою народну назву отримав тому, що починається одразу після дня пам'яті святого Пилипа.

Одноденні пости 2025 року: дати

В церковному календарі є також суворі пісні дні, в які християни повинні дотримуватися правил і не їсти продукти тваринного походження. Зокрема, 2025 року це будуть:

Хрещенський Святвечір (перед Водохрещем) – припадає на 5 січня за новоюліанським календарем, має давню слов'янську історію та насичений традиціями й обрядами. Цього дня потрібно дотримуватися суворого посту.

– припадає на 5 січня за новоюліанським календарем, має давню слов'янську історію та насичений традиціями й обрядами. Цього дня потрібно дотримуватися суворого посту. Піст до Дня усікновення голови Івана Хрестителя – для вшанування цієї важливої в християнстві дати потрібно поститися 29 серпня.

– для вшанування цієї важливої в християнстві дати потрібно поститися 29 серпня. Піст на честь Воздвиження Чесного Хреста Господнього – припадає на 14 вересня.

Не варто забувати, що кожна середа і п'ятниця також є пісними днями. Виняток – тиждень після святкування Великодня.

Як правильно поститися: священник

За словами луцького священника Петра Атаманова, Богові не потрібно, щоб ми щось їли чи чогось не їли. Головне в ці дні – не засуджувати інших, більше часу проводити в молитвах, думати про свої гріхи, ставати більш духовно розвиненими. Бог не питатиме нас, з'їли ми більше чи менше, головне – жити за Його заповідями.

Ба більше, не треба розголошувати на весь світ, що ви поститеся. Потрібно робити це тихо, для себе, а не для інших.

Також Церква звільняє від необхідності поститися вагітних жінок, дітей до 7 років, жінок, які годують грудьми, літніх людей, хворих. Навіть ті люди, які щодня важко працюють, а тому потребують більше масної їжі, можуть не дотримуватися правила посту, який пов'язаний з відмовою від продуктів тваринного походження.

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