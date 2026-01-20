- Дата публікації
Православний календар лютого 2026 року: усі головні свята, нова дата Стрітення Господнього
Які важливі церковні свята припадають на лютий 2026 року. Повний перелік за датами наведений нижче.
У лютому 2026 року за новим календарем вірян очікує низка важливих церковних свят. Зокрема, нова дата святкування Стрітення Господнього.
Основні церковні дати лютого 2026
1 лютого — святого мученика Трифона;
2 лютого — Стрітення Господнє;
3 лютого — святих Симеона Богоприємця і Анни Пророчиці;
4 лютого — святого преподобного Ісидора Пилусіотського;
5 лютого — святої мучениці Агафії;
6 лютого — святого преподобного Вукола; святого священномученика Сілвана;
7 лютого — святого преподобного Партенія, єпископа Лампсакійського;
8 лютого — святого великомеченика Теодора Стратилата; святого пророка Захарії;
9 лютого — святого мученика Никифора;
10 лютого — святого мученика Харлампія;
11 лютого — святого священномученика Власія, єпископа Севастійського;
12 лютого — святого Мелетія, архієпископа Антіохійського;
13 лютого — святого преподобного Мартиніяна;
14 лютого — святого преподобного рівноапостольного Кирила, учителя слов’ян; святого преподобного Авксентія;
15 лютого — святого апостола Онисима;
16 лютого — святих мучеників Памфіла, Порфирія та інших;
17 лютого — святого великомеченика Теодора Тирона; святої мучениці Маріянни;
18 лютого — святого Льва, папи Римського;
19 лютого — святого апостола Архипа;
20 лютого — святого преподобного Льва, єпископа Катанського;
21 лютого — святого преподобного Тимотея; святого Євстатія, архієпископа Антіохського;
22 лютого — віднайдення мощів святих мучеників, що в Євгенії;
23 лютого — святого священномученика Полікарпа;
24 лютого — Перше і Друге віднайдення глави святого Івана Хрестителя;
25 лютого — про митаря і фарисея; святого Тарасія, архієпископа Царгородського;
26 лютого — святого Порфирія, єпископа Газського;
27 лютого — святого преподобного ісповідника Прокопія Декаполіта;
28 лютого — святого преподобного ісповідника Василія, постника Прокопового.
Цей перелік православних свят на лютий 2026 допомагає вірянам планувати участь у богослужіннях і глибше усвідомити значення кожного церковного свята.