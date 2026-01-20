ТСН у соціальних мережах

Православний календар лютого 2026 року: усі головні свята, нова дата Стрітення Господнього

Які важливі церковні свята припадають на лютий 2026 року. Повний перелік за датами наведений нижче.

Церковний календар на лютий 2026 року

Церковний календар на лютий 2026 року / © pexels.com

У лютому 2026 року за новим календарем вірян очікує низка важливих церковних свят. Зокрема, нова дата святкування Стрітення Господнього.

Основні церковні дати лютого 2026

  • 1 лютого — святого мученика Трифона;

  • 2 лютого — Стрітення Господнє;

  • 3 лютого — святих Симеона Богоприємця і Анни Пророчиці;

  • 4 лютого — святого преподобного Ісидора Пилусіотського;

  • 5 лютого — святої мучениці Агафії;

  • 6 лютого — святого преподобного Вукола; святого священномученика Сілвана;

  • 7 лютого — святого преподобного Партенія, єпископа Лампсакійського;

  • 8 лютого — святого великомеченика Теодора Стратилата; святого пророка Захарії;

  • 9 лютого — святого мученика Никифора;

  • 10 лютого — святого мученика Харлампія;

  • 11 лютого — святого священномученика Власія, єпископа Севастійського;

  • 12 лютого — святого Мелетія, архієпископа Антіохійського;

  • 13 лютого — святого преподобного Мартиніяна;

  • 14 лютого — святого преподобного рівноапостольного Кирила, учителя слов’ян; святого преподобного Авксентія;

Перелік церковних свят на лютий 2026 року / © Pixabay

Перелік церковних свят на лютий 2026 року / © Pixabay

  • 15 лютого — святого апостола Онисима;

  • 16 лютого — святих мучеників Памфіла, Порфирія та інших;

  • 17 лютого — святого великомеченика Теодора Тирона; святої мучениці Маріянни;

  • 18 лютого — святого Льва, папи Римського;

  • 19 лютого — святого апостола Архипа;

  • 20 лютого — святого преподобного Льва, єпископа Катанського;

  • 21 лютого — святого преподобного Тимотея; святого Євстатія, архієпископа Антіохського;

  • 22 лютого — віднайдення мощів святих мучеників, що в Євгенії;

  • 23 лютого — святого священномученика Полікарпа;

  • 24 лютого — Перше і Друге віднайдення глави святого Івана Хрестителя;

  • 25 лютого — про митаря і фарисея; святого Тарасія, архієпископа Царгородського;

  • 26 лютого — святого Порфирія, єпископа Газського;

  • 27 лютого — святого преподобного ісповідника Прокопія Декаполіта;

  • 28 лютого — святого преподобного ісповідника Василія, постника Прокопового.

Цей перелік православних свят на лютий 2026 допомагає вірянам планувати участь у богослужіннях і глибше усвідомити значення кожного церковного свята.

