Церковний календар на грудень 2025 року / © unsplash.com

Реклама

У грудні 2025 року за новим календарем вірян очікує низка важливих церковних свят. Не забудьте, коли до дітей прийде святий Миколая, якого дня збиратися родиною за столом у Святвечір і святкувати Різдво Христове.

Основні церковні дати грудня 2025

1 грудня — святого пророка Наума;

2 грудня — святого пророка Авакума;

3 грудня — святого пророка Софонія;

4 грудня — святої великомучениці Варвари; святого преподобного Дамаскина;

5 грудня — святого преподобного Сави Освященного;

6 грудня — святого Миколая, архієпископа Мир Лікійських ;

7 грудня — святого святителі Амвросія, єпископа Медіолянського;

8 грудня — святого преподобного Патапія;

9 грудня — Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці;

10 грудня — святих мучеників Мини, Єрмогена і Євграфа;

11 грудня — святого преподобного Даниїла Стовпника;

12 грудня — святого святителя Спиридона, єпископа Трімитійського;

13 грудня — святих мучеників Євстратія, Євгенія, Авксентія, Мардарія і Ореста;

14 грудня — святих мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія, Калиніка;

Православний календар грудня 2025 року / © unsplash.com

15 грудня — святого священномученика Єлевтерія; святого преподобного Павла;

16 грудня — святого пророка Аггея;

17 грудня — святих Праотців; святого пророка Даниїла; святих Ананії, Азарії і Мисаїла;

18 грудня — святого мученика Севастіяна і дружини його;

19 грудня — святого мученика Боніфатія;

20 грудня — святого священномученика Ігнатія Богоносця;

21 грудня — святої мучениці Юліани;

22 грудня — святої великомучениці Анастасії;

23 грудня — святих 10 мучеників Критських;

24 грудня — Святих Отців; Надвечір’я Різдва Христового (Святвечір) ; святої преподобномучениці Євгенії;

25 грудня — Різдво Христове ;

26 грудня — Собор Пресвятої Богородиці; святого Йосифа Обручника;

27 грудня — святого апостола, первомученика і архідиякона Стефана;

28 грудня — святих 2000 мучеників Спалених у Нікодимії;

29 грудня — святих дітей вбитих у Вифліємі; святого преподобного Маркела;

30 грудня — святої мучениці Анісії; святого преподобного Зотика, пресвітера;

31 грудня — святої преподобної Меланії.

Цей перелік православних свят на грудень 2025 допомагає вірянам планувати участь у богослужіннях, підготовку до Святвечора і Різдва Христового, а також глибше усвідомити значення кожного церковного свята.