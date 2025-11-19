ТСН у соціальних мережах

Православний календар свят грудня 2025 року: головні церковні дати — коли Миколая, Святвечір і Різдво

Які важливі церковні свята припадають на грудень 2025 року. Повний перелік за датами наведений нижче.

У грудні 2025 року за новим календарем вірян очікує низка важливих церковних свят. Не забудьте, коли до дітей прийде святий Миколая, якого дня збиратися родиною за столом у Святвечір і святкувати Різдво Христове.

Основні церковні дати грудня 2025

  • 1 грудня — святого пророка Наума;

  • 2 грудня — святого пророка Авакума;

  • 3 грудня — святого пророка Софонія;

  • 4 грудня — святої великомучениці Варвари; святого преподобного Дамаскина;

  • 5 грудня — святого преподобного Сави Освященного;

  • 6 грудня — святого Миколая, архієпископа Мир Лікійських;

  • 7 грудня — святого святителі Амвросія, єпископа Медіолянського;

  • 8 грудня — святого преподобного Патапія;

  • 9 грудня — Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці;

  • 10 грудня — святих мучеників Мини, Єрмогена і Євграфа;

  • 11 грудня — святого преподобного Даниїла Стовпника;

  • 12 грудня — святого святителя Спиридона, єпископа Трімитійського;

  • 13 грудня — святих мучеників Євстратія, Євгенія, Авксентія, Мардарія і Ореста;

  • 14 грудня — святих мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія, Калиніка;

  • 15 грудня — святого священномученика Єлевтерія; святого преподобного Павла;

  • 16 грудня — святого пророка Аггея;

  • 17 грудня — святих Праотців; святого пророка Даниїла; святих Ананії, Азарії і Мисаїла;

  • 18 грудня — святого мученика Севастіяна і дружини його;

  • 19 грудня — святого мученика Боніфатія;

  • 20 грудня — святого священномученика Ігнатія Богоносця;

  • 21 грудня — святої мучениці Юліани;

  • 22 грудня — святої великомучениці Анастасії;

  • 23 грудня — святих 10 мучеників Критських;

  • 24 грудня — Святих Отців; Надвечір’я Різдва Христового (Святвечір); святої преподобномучениці Євгенії;

  • 25 грудня — Різдво Христове;

  • 26 грудня — Собор Пресвятої Богородиці; святого Йосифа Обручника;

  • 27 грудня — святого апостола, первомученика і архідиякона Стефана;

  • 28 грудня — святих 2000 мучеників Спалених у Нікодимії;

  • 29 грудня — святих дітей вбитих у Вифліємі; святого преподобного Маркела;

  • 30 грудня — святої мучениці Анісії; святого преподобного Зотика, пресвітера;

  • 31 грудня — святої преподобної Меланії.

Цей перелік православних свят на грудень 2025 допомагає вірянам планувати участь у богослужіннях, підготовку до Святвечора і Різдва Христового, а також глибше усвідомити значення кожного церковного свята.

