Православний календар свят грудня 2025 року: головні церковні дати — коли Миколая, Святвечір і Різдво
Які важливі церковні свята припадають на грудень 2025 року. Повний перелік за датами наведений нижче.
У грудні 2025 року за новим календарем вірян очікує низка важливих церковних свят. Не забудьте, коли до дітей прийде святий Миколая, якого дня збиратися родиною за столом у Святвечір і святкувати Різдво Христове.
Основні церковні дати грудня 2025
1 грудня — святого пророка Наума;
2 грудня — святого пророка Авакума;
3 грудня — святого пророка Софонія;
4 грудня — святої великомучениці Варвари; святого преподобного Дамаскина;
5 грудня — святого преподобного Сави Освященного;
6 грудня — святого Миколая, архієпископа Мир Лікійських;
7 грудня — святого святителі Амвросія, єпископа Медіолянського;
8 грудня — святого преподобного Патапія;
9 грудня — Непорочне зачаття Пресвятої Богородиці;
10 грудня — святих мучеників Мини, Єрмогена і Євграфа;
11 грудня — святого преподобного Даниїла Стовпника;
12 грудня — святого святителя Спиридона, єпископа Трімитійського;
13 грудня — святих мучеників Євстратія, Євгенія, Авксентія, Мардарія і Ореста;
14 грудня — святих мучеників Тирса, Левкія, Филимона, Аполлонія, Калиніка;
15 грудня — святого священномученика Єлевтерія; святого преподобного Павла;
16 грудня — святого пророка Аггея;
17 грудня — святих Праотців; святого пророка Даниїла; святих Ананії, Азарії і Мисаїла;
18 грудня — святого мученика Севастіяна і дружини його;
19 грудня — святого мученика Боніфатія;
20 грудня — святого священномученика Ігнатія Богоносця;
21 грудня — святої мучениці Юліани;
22 грудня — святої великомучениці Анастасії;
23 грудня — святих 10 мучеників Критських;
24 грудня — Святих Отців; Надвечір’я Різдва Христового (Святвечір); святої преподобномучениці Євгенії;
25 грудня — Різдво Христове;
26 грудня — Собор Пресвятої Богородиці; святого Йосифа Обручника;
27 грудня — святого апостола, первомученика і архідиякона Стефана;
28 грудня — святих 2000 мучеників Спалених у Нікодимії;
29 грудня — святих дітей вбитих у Вифліємі; святого преподобного Маркела;
30 грудня — святої мучениці Анісії; святого преподобного Зотика, пресвітера;
31 грудня — святої преподобної Меланії.
Цей перелік православних свят на грудень 2025 допомагає вірянам планувати участь у богослужіннях, підготовку до Святвечора і Різдва Христового, а також глибше усвідомити значення кожного церковного свята.