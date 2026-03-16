Православний календар свят квітня 2026 року: головні церковні дати — коли святкуємо Великдень
В квітні 2026 року православні віряни і греко-католики святкують одне з найбільших свят в церковному календарі — Великдень (Воскресіння Ісуса Христа). Також на нас чекають Лазарева субота, Чистий четвер, Страсна п’ятниця, Вербна неділя.
У квітні православна спільнота святкує і дні пам’яті багатьох святих: апостолів, мучеників, преподобних та святителів. Особливе місце займають апостол і євангеліст Марко, великомученик Юрій Побідоносець та інші подвижники, яких Церква шанує протягом усього місяця.
Основні церковні дати квітня 2026
1 квітня — преподобної Марії Єгипетської;
2 квітня — преподобного Тита, чудотворця;
3 квітня — преподобного ісповідника Микити, ігумена обителі Мидикійської;
4 квітня — Лазарева субота; преподобного Йосипа піснописця; преподобного Юрія, що в Малеї;
5 квітня — Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя); святих мучеників Теодула і Агапода, і тих, хто з ними;
6 квітня — святого Євтихія, архієпископа Царгородського; представлення святого Методія, учителя слов’ян;
7 квітня — преподобного Юрія, єпископа Митилинського;
8 квітня — святих апостолів Іродіона, Агава, Руфа, Асинкріта, Флегонта і Єрма;
9 квітня — Чистий четвер; святого мученика Євпсихія;
10 квітня — Страсна п’ятниця; святих мучеників Терентія, Помпія та тих, хто з ними;
11 квітня — святого священномученика Антипи, єпископа Пергаму Азійського;
12 квітня — Великдень (Воскресіння Господнє); преподобного ісповідника Василія, єпископа Парійського;
13 квітня — Світлий понеділок; святого священномученика Артемона і тих, хто з ним;
14 квітня — Світлий вівторок; святого Мартина Ісповідника, папи Римського; святих мучеників Віленських: Антонія, Івана і Євстатія;
15 квітня — Світла середа; святих апостолів Аристарха, Пуда і Трохима;
16 квітня — Світлий четвер; святих мучениць дів Агапії, Ірини і Хіонії;
17 квітня — Світла п’ятниця; преподобного Симеона, що в Персиді; преподобного Акакія, єпископа Мелитинського;
18 квітня — Світла субота; преподобного Івана, учня святого Григорія Декаполіта;
19 квітня — Антипасха; преподобного Івана Старопечерника;
20 квітня — преподобного Теодора Трихіни;
21 квітня — святого священномученика Януарія і тих, хто з ним; святого мученика Теодора, що в Персії;
22 квітня — преподобного Теодора Сикеота;
23 квітня — святого великомученика побідоносця і чудотворця Юрія;
24 квітня — святого мученика Сави Стратилата;
25 квітня — святого апостола і євангелиста Марка;
26 квітня — святого священномученика Василія, єпископа Амасійського;
27 квітня — святого священномученика Симеона, родича Господнього; преподобного Стефана, єпископа Володимирського;
28 квітня — святих апостолів Ясона і Сосіпатра; святих мучеників Дади, Максима і Кинтиліана; святого Кирила, єпископа Турівського;
29 квітня — святих дев’ятьох мучеників, що в Кизиці; преподобного Мнемнона, чудотворця;
30 квітня — святого апостола Якова, брата святого Івана Богослова.
Цей календар православних свят квітня 2026 року слугує для вірян орієнтиром, який дозволяє не лише планувати відвідування богослужінь, а й глибше пізнавати духовний зміст кожного церковного торжества.