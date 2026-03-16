Православний календар свят квітня 2026 року: головні церковні дати — коли святкуємо Великдень

В квітні 2026 року православні віряни і греко-католики святкують одне з найбільших свят в церковному календарі — Великдень (Воскресіння Ісуса Христа). Також на нас чекають Лазарева субота, Чистий четвер, Страсна п’ятниця, Вербна неділя.

Тетяна Мележик
Церковний календар на квітень 2026 року

Церковний календар на квітень 2026 року

У квітні православна спільнота святкує і дні пам’яті багатьох святих: апостолів, мучеників, преподобних та святителів. Особливе місце займають апостол і євангеліст Марко, великомученик Юрій Побідоносець та інші подвижники, яких Церква шанує протягом усього місяця.

Основні церковні дати квітня 2026

  • 1 квітня — преподобної Марії Єгипетської;

  • 2 квітня — преподобного Тита, чудотворця;

  • 3 квітня — преподобного ісповідника Микити, ігумена обителі Мидикійської;

  • 4 квітня — Лазарева субота; преподобного Йосипа піснописця; преподобного Юрія, що в Малеї;

  • 5 квітня — Вхід Господній в Єрусалим (Вербна неділя); святих мучеників Теодула і Агапода, і тих, хто з ними;

  • 6 квітня — святого Євтихія, архієпископа Царгородського; представлення святого Методія, учителя слов’ян;

  • 7 квітня — преподобного Юрія, єпископа Митилинського;

  • 8 квітня — святих апостолів Іродіона, Агава, Руфа, Асинкріта, Флегонта і Єрма;

  • 9 квітня — Чистий четвер; святого мученика Євпсихія;

  • 10 квітня — Страсна п’ятниця; святих мучеників Терентія, Помпія та тих, хто з ними;

  • 11 квітня — святого священномученика Антипи, єпископа Пергаму Азійського;

  • 12 квітня — Великдень (Воскресіння Господнє); преподобного ісповідника Василія, єпископа Парійського;

  • 13 квітня — Світлий понеділок; святого священномученика Артемона і тих, хто з ним;

  • 14 квітня — Світлий вівторок; святого Мартина Ісповідника, папи Римського; святих мучеників Віленських: Антонія, Івана і Євстатія;

Церковні свята в квітні 2026 року

  • 15 квітня — Світла середа; святих апостолів Аристарха, Пуда і Трохима;

  • 16 квітня — Світлий четвер; святих мучениць дів Агапії, Ірини і Хіонії;

  • 17 квітня — Світла п’ятниця; преподобного Симеона, що в Персиді; преподобного Акакія, єпископа Мелитинського;

  • 18 квітня — Світла субота; преподобного Івана, учня святого Григорія Декаполіта;

  • 19 квітня — Антипасха; преподобного Івана Старопечерника;

  • 20  квітня — преподобного Теодора Трихіни;

  • 21 квітня — святого священномученика Януарія і тих, хто з ним; святого мученика Теодора, що в Персії;

  • 22 квітня — преподобного Теодора Сикеота;

  • 23 квітня — святого великомученика побідоносця і чудотворця Юрія;

  • 24 квітня — святого мученика Сави Стратилата;

  • 25 квітня — святого апостола і євангелиста Марка;

  • 26 квітня — святого священномученика Василія, єпископа Амасійського;

  • 27 квітня — святого священномученика Симеона, родича Господнього; преподобного Стефана, єпископа Володимирського;

  • 28 квітня — святих апостолів Ясона і Сосіпатра; святих мучеників Дади, Максима і Кинтиліана; святого Кирила, єпископа Турівського;

  • 29 квітня — святих дев’ятьох мучеників, що в Кизиці; преподобного Мнемнона, чудотворця;

  • 30 квітня — святого апостола Якова, брата святого Івана Богослова.

Цей календар православних свят квітня 2026 року слугує для вірян орієнтиром, який дозволяє не лише планувати відвідування богослужінь, а й глибше пізнавати духовний зміст кожного церковного торжества.

Наступна публікація

