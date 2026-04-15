Православний календар свят в травні 2026 року: яка важлива подія чекає на українців наприкінці весни

В травні 2026 року православні віряни і греко-католики святкуватимуть одне з найважливіших свят в церковному календарі, яке залежить від дати Великодня — Трійцю. Також в травні ми святкуємо Вознесіння Господнє і низку інших важливих подій.

У травні православна спільнота святкує чимало важливих свят.

Основні церковні дати травня 2026

  • 1 травня — святого пророка Єремії;

  • 2 травня — святого Атанасія Великого, архієпископа Олександрійського;

  • 3 травня — святого преподобного Теодосія Печерського;

  • 4 травня — святої мучениці Пелагії;

  • 5 травня — святої мучениці Ірини;

  • 6 травня — святого Йова;

  • 7 травня — святого мученика Акакія;

  • 8 травня — святого апостола і євангелиста Івана Богослова; святого преподобного Арсенія Великого;

  • 9 травня — перенесення мощей Миколая Чудотворця; святого пророка Ісаї; святого мученика Христофора;

  • 10 травня — святого апостола Симона Зилота;

  • 11 травня — святих рівноапостольних Кирила і Методія, учителів слов’ян;

  • 12 травня — святих Епіфанія і Германа;

  • 13 травня — святої мучениці Глікерії;

  • 14 травня — святого мученика Ісидора;

Церковні свята травня 2026 року за новим календарем / © pexels.com

  • 15 травня — святого преподобного Пахомія Великого;

  • 16 травня — святого преподобного Теодора Освященного, учня святого Пахомія;

  • 17 травня — святого апостола Андроніка та інших;

  • 18 травня — святих мучеників Теодота, Петра, Діонісія, Андрія та інших;

  • 19 травня — святого священномученика Патрикія, єпископа Пруського;

  • 20  травня — святого мученика Талатея;

  • 21 травня — Вознесіння Господнє; святих рівноапостольних Костянтина і Олени;

  • 22 травня — святого мученика Василіска;

  • 23 травня — святого преподобного ісповідника Михаїла, єпископа; святої преподобної Євфросинії;

  • 24 травня — святого преподобного Симеона Дивногорця; святого преподобного Микити Переяславського;

  • 25 травня — Третє віднайдення голови святого пророка Івана Хрестителя;

  • 26 травня — святого апостола Карпа, одного з 70-ти;

  • 27 травня — святого священномучника Терапонта, єпископа;

  • 28 травня — святого преподобного Микити, єпископа Халкедонського;

  • 29 травня — святої преподобної мучениці Теодосії, діви;

  • 30 травня — святого преподобного Ісаакія Далматського;

  • 31 травня — Пресвятої Трійці (П’ятидесятниця, Зелені свята); святого преподобного Єрмія; святого мученика Єрмея.

Православний календар свят на травень 2026 року виступає для вірян своєрідним духовним дороговказом: він не лише допомагає заздалегідь спланувати участь у богослужіннях, а й відкриває можливість глибше осмислити сутність і значення кожного церковного свята.

