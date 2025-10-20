Церковний календар на листопад 2025 року / © unsplash.com

Церковний календар листопада 2025 року насичений важливими православними святами. Віряни вшановуватимуть Собор архістратига Михаїла, святкуватимуть Введення у храм Пресвятої Богородиці та день апостола Андрія Першозваного. Окрім цього, у листопаді розпочнеться Різдвяний піст 2025 року — останній великий піст перед Різдвом Христовим. Дізнайтесь про всі важливі події листопада для релігійної спільноти.

Церковний календар на листопад 2025 року: перелік свят за новим календарем

Які церковні свята будуть у листопаді 2025 року — новий календар за днями:

1 листопада — святих чудотворців і безсрібників Косми і Дам’яна;

2 листопада — святих мучеників Ахиндина, Пигасія, Афтонія, Єлпидифора та Анемподиста;

3 листопада — святих священномучеників Акепсима, Йосифа та Айтала;

4 листопада — святого преподобного Йоаникія Великого; святих мучеників Нікандра та Єрмея;

5 листопада — святих мучеників Галактіона та Епістими;

6 листопада — святого ісповідника Павла, архієпископа Царгородського;

7 листопада — святих 33-х мучеників у Мелітині;

8 листопада — Собор святого архистратига Михаїла;

9 листопада — святих преподобних Матрони і Теоктисти;

10 листопада — святих апостолів Ераста, Олімпа, Родіона і тих, хто з ними;

11 листопада — святих мучеників Мини, Віктора і Вінкентія; святого преподобного ісповідника Теодора Студита;

12 листопада — святого священномученика Йосафата, архієпископа Полоцького;

13 листопада — святого святителя Івана Златоустого, архієпископа Царгородського;

14 листопада — святого апостола Филипа;

15 листопада — початок Різдвяного посту; святих мучеників та ісповідників Гурія, Самона і Авіва;

Православний календар свят на листопад 2025 року / © unsplash.com