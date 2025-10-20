- Дата публікації
-
- Категорія
- Різне
- Кількість переглядів
- 151
- Час на прочитання
- 2 хв
Православний календар церковних свят на листопад 2025 року: коли вітаємо Михайлів, святкуємо Третю Пречисту і розпочинаємо Різдвяний піст
Які важливі церковні свята та пам’ятні дати листопада 2025 року віряни святкують за новим календарем — деталі наведені нижче.
Церковний календар листопада 2025 року насичений важливими православними святами. Віряни вшановуватимуть Собор архістратига Михаїла, святкуватимуть Введення у храм Пресвятої Богородиці та день апостола Андрія Першозваного. Окрім цього, у листопаді розпочнеться Різдвяний піст 2025 року — останній великий піст перед Різдвом Христовим. Дізнайтесь про всі важливі події листопада для релігійної спільноти.
Церковний календар на листопад 2025 року: перелік свят за новим календарем
Які церковні свята будуть у листопаді 2025 року — новий календар за днями:
1 листопада — святих чудотворців і безсрібників Косми і Дам’яна;
2 листопада — святих мучеників Ахиндина, Пигасія, Афтонія, Єлпидифора та Анемподиста;
3 листопада — святих священномучеників Акепсима, Йосифа та Айтала;
4 листопада — святого преподобного Йоаникія Великого; святих мучеників Нікандра та Єрмея;
5 листопада — святих мучеників Галактіона та Епістими;
6 листопада — святого ісповідника Павла, архієпископа Царгородського;
7 листопада — святих 33-х мучеників у Мелітині;
8 листопада — Собор святого архистратига Михаїла;
9 листопада — святих преподобних Матрони і Теоктисти;
10 листопада — святих апостолів Ераста, Олімпа, Родіона і тих, хто з ними;
11 листопада — святих мучеників Мини, Віктора і Вінкентія; святого преподобного ісповідника Теодора Студита;
12 листопада — святого священномученика Йосафата, архієпископа Полоцького;
13 листопада — святого святителя Івана Златоустого, архієпископа Царгородського;
14 листопада — святого апостола Филипа;
15 листопада — початок Різдвяного посту; святих мучеників та ісповідників Гурія, Самона і Авіва;
16 листопада — святого апостола і євангелиста Матея;
17 листопада — святого святителя Григорія, єпископа Неокесарійського;
18 листопада — святих мучеників Платона і Романа;
19 листопада — святого пророка Авдія; святого мученика Варлаама;
20 листопада — блаженої преподобної Йосафати (Гордашевської); святого преподобного Григорія Декаполіта;
21 листопада — Введення в храм Пресвятої Богородиці;
22 листопада — святого апостола Филимона і тих, хто з ним;
23 листопада — святих святителів Амфілоха і Григорія;
24 листопада — святої великомучениці Катерини; святого великомученика Меркурія;
25 листопада — святого священномученика Климента, Папи;
26 листопада — святого преподобного Аліпія, стовпника;
27 листопада — святого великомученика Якова Персіянина; святого преподобного Палладія;
28 листопада — святого преподобного Стефана Нового; святого мученика Іринарха;
29 листопада — святих мучеників Парамона і Філумена;
30 листопада — святого апостола Андрія Первозванного.