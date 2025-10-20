ТСН у соціальних мережах

Православний календар церковних свят на листопад 2025 року: коли вітаємо Михайлів, святкуємо Третю Пречисту і розпочинаємо Різдвяний піст

Які важливі церковні свята та пам’ятні дати листопада 2025 року віряни святкують за новим календарем — деталі наведені нижче.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковний календар на листопад 2025 року

Церковний календар на листопад 2025 року / © unsplash.com

Церковний календар листопада 2025 року насичений важливими православними святами. Віряни вшановуватимуть Собор архістратига Михаїла, святкуватимуть Введення у храм Пресвятої Богородиці та день апостола Андрія Першозваного. Окрім цього, у листопаді розпочнеться Різдвяний піст 2025 року — останній великий піст перед Різдвом Христовим. Дізнайтесь про всі важливі події листопада для релігійної спільноти.

Церковний календар на листопад 2025 року: перелік свят за новим календарем

Які церковні свята будуть у листопаді 2025 року — новий календар за днями:

  • 1 листопада — святих чудотворців і безсрібників Косми і Дам’яна;

  • 2 листопада — святих мучеників Ахиндина, Пигасія, Афтонія, Єлпидифора та Анемподиста;

  • 3 листопада — святих священномучеників Акепсима, Йосифа та Айтала;

  • 4 листопада — святого преподобного Йоаникія Великого; святих мучеників Нікандра та Єрмея;

  • 5 листопада — святих мучеників Галактіона та Епістими;

  • 6 листопада — святого ісповідника Павла, архієпископа Царгородського;

  • 7 листопада — святих 33-х мучеників у Мелітині;

  • 8 листопада Собор святого архистратига Михаїла;

  • 9 листопада — святих преподобних Матрони і Теоктисти;

  • 10 листопада — святих апостолів Ераста, Олімпа, Родіона і тих, хто з ними;

  • 11 листопада — святих мучеників Мини, Віктора і Вінкентія; святого преподобного ісповідника Теодора Студита;

  • 12 листопада — святого священномученика Йосафата, архієпископа Полоцького;

  • 13 листопада — святого святителя Івана Златоустого, архієпископа Царгородського;

  • 14 листопада — святого апостола Филипа;

  • 15 листопада початок Різдвяного посту; святих мучеників та ісповідників Гурія, Самона і Авіва;

Православний календар свят на листопад 2025 року / © unsplash.com

  • 16 листопада — святого апостола і євангелиста Матея;

  • 17 листопада — святого святителя Григорія, єпископа Неокесарійського;

  • 18 листопада — святих мучеників Платона і Романа;

  • 19 листопада — святого пророка Авдія; святого мученика Варлаама;

  • 20 листопада — блаженої преподобної Йосафати (Гордашевської); святого преподобного Григорія Декаполіта;

  • 21 листопада — Введення в храм Пресвятої Богородиці;

  • 22 листопада — святого апостола Филимона і тих, хто з ним;

  • 23 листопада святих святителів Амфілоха і Григорія;

  • 24 листопада — святої великомучениці Катерини; святого великомученика Меркурія;

  • 25 листопада — святого священномученика Климента, Папи;

  • 26 листопада — святого преподобного Аліпія, стовпника;

  • 27 листопада — святого великомученика Якова Персіянина; святого преподобного Палладія;

  • 28 листопада — святого преподобного Стефана Нового; святого мученика Іринарха;

  • 29 листопада — святих мучеників Парамона і Філумена;

  • 30 листопада святого апостола Андрія Первозванного.

