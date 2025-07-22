Православний календар церковних свят на серпень 2025 року по-новому: дати всіх Спасів

Церковний календар на серпень 2025 року / © unsplash.com

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В серпні 2025 року в правосланому календарі є кілька важливих подій. Зокрема, саме в останній літній місяць віряни святкують три Спаси: Медовий, Яблучний і Горіховий. На які ще свята та важливі православні події чекати українцям в серпні 2025 року?

Церковний календар на серпень 2025 року: перелік свят за новим календарем

Які церковні свята будуть у серпні 2025 року — новий календар за днями:

1 серпня — Перенесення Чесного Хреста; святих мучеників Макавейських; Маковія або Медовий Спас;

2 серпня — перенесення мощей святого первомученика Стефана;

3 серпня — святих преподобних Ісаакія, Долмата, Фавста;

4 серпня — святих сімох мучеників Ефеських; святох преподобної мучениці Євдокії;

5 серпня — передсвято Преображення; святого мученика Євсигнія;

6 серпня — Преображення Господнє (в народі Яблучний Спас);

7 серпня — святого преподобного мученика Дометія;

8 серпня — святого ісповідника Еміліана; святих мучеників Єлевтерія і Леоніда;

9 серпня — святого апостола Матія;

10 серпня — святого мученика Лаврентія, архідиякона;

11 серпня — святого мученика Євпла;

12 серпня — святих мучеників Фотія і Аникити;

13 серпня — віддання Преображення; святого преподобного Максима Ісповідника;

14 серпня — передсвято Успіння; перенесення мощей святого преподобного Теодосія Печерського;

15 серпня — Успіння Пресвятої Богородиці;

Православні свята в серпні 2025 року за новим календарем / © unsplash.com

16 серпня — Нерукотворного образу Господа Нашого Ісуса Христа (в народі Горіховий Спас); святого мученика Діомида;

17 серпня — святого мученика Мирона;

18 серпня — мучеників Флора і Лавра;

19 серпня — святого мученика Андрія Стратилата та інших;

20 серпня — святого пророка Самуїла;

21 серпня — святого апостола Тадея; святої мучениці Васси;

22 серпня — святих мучеників Агатоніка, Северіяна та інших;

23 серпня — віддання Успіння; святого мученика Луппа; святого священномученика Іринея Ліонського;

24 серпня — святого священномученика Євтихія;

25 серпня — святого апостола Тита; святого апостола Вартоломея;

26 серпня — святих мучеників Андріяна та Наталії;

27 серпня — святого преподобного Пімена;

28 серпня — святого преподобного Мойсея Мурина; святого Августина Іппонського;

29 серпня — Усікновення голови святого пророка Івана Хрестителя;

30 серпня — святих Олександра, Івана, Павла, патріархів Царгородських;

31 серпня — покладання пояса Пресвятій Богородиці.