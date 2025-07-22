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Дата публікації
Категорія
Різне
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Православний календар церковних свят на серпень 2025 року по-новому: дати всіх Спасів

Коли йти до церкви в серпні 2025 року? Розповідаємо про найбільш значущі православні свята, які припадають на останній літній місяць.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Церковний календар на серпень 2025 року

Церковний календар на серпень 2025 року / © unsplash.com

В серпні 2025 року в правосланому календарі є кілька важливих подій. Зокрема, саме в останній літній місяць віряни святкують три Спаси: Медовий, Яблучний і Горіховий. На які ще свята та важливі православні події чекати українцям в серпні 2025 року?

Церковний календар на серпень 2025 року: перелік свят за новим календарем

Які церковні свята будуть у серпні 2025 року — новий календар за днями:

  • 1 серпня — Перенесення Чесного Хреста; святих мучеників Макавейських; Маковія або Медовий Спас;

  • 2 серпня — перенесення мощей святого первомученика Стефана;

  • 3 серпня — святих преподобних Ісаакія, Долмата, Фавста;

  • 4 серпня — святих сімох мучеників Ефеських; святох преподобної мучениці Євдокії;

  • 5 серпня — передсвято Преображення; святого мученика Євсигнія;

  • 6 серпня — Преображення Господнє (в народі Яблучний Спас);

  • 7 серпня — святого преподобного мученика Дометія;

  • 8 серпня — святого ісповідника Еміліана; святих мучеників Єлевтерія і Леоніда;

  • 9 серпня — святого апостола Матія;

  • 10 серпня — святого мученика Лаврентія, архідиякона;

  • 11 серпня — святого мученика Євпла;

  • 12 серпня — святих мучеників Фотія і Аникити;

  • 13 серпня — віддання Преображення; святого преподобного Максима Ісповідника;

  • 14 серпня — передсвято Успіння; перенесення мощей святого преподобного Теодосія Печерського;

  • 15 серпня Успіння Пресвятої Богородиці;

Православні свята в серпні 2025 року за новим календарем / © unsplash.com

Православні свята в серпні 2025 року за новим календарем / © unsplash.com

  • 16 серпня — Нерукотворного образу Господа Нашого Ісуса Христа (в народі Горіховий Спас); святого мученика Діомида;

  • 17 серпня — святого мученика Мирона;

  • 18 серпня — мучеників Флора і Лавра;

  • 19 серпня — святого мученика Андрія Стратилата та інших;

  • 20 серпня — святого пророка Самуїла;

  • 21 серпня — святого апостола Тадея; святої мучениці Васси;

  • 22 серпня — святих мучеників Агатоніка, Северіяна та інших;

  • 23 серпня віддання Успіння; святого мученика Луппа; святого священномученика Іринея Ліонського;

  • 24 серпня — святого священномученика Євтихія;

  • 25 серпня — святого апостола Тита; святого апостола Вартоломея;

  • 26 серпня — святих мучеників Андріяна та Наталії;

  • 27 серпня — святого преподобного Пімена;

  • 28 серпня — святого преподобного Мойсея Мурина; святого Августина Іппонського;

  • 29 серпня Усікновення голови святого пророка Івана Хрестителя;

  • 30 серпня — святих Олександра, Івана, Павла, патріархів Царгородських;

  • 31 серпня — покладання пояса Пресвятій Богородиці.

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