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Православний календар церковних свят на серпень 2025 року по-новому: дати всіх Спасів
Коли йти до церкви в серпні 2025 року? Розповідаємо про найбільш значущі православні свята, які припадають на останній літній місяць.
В серпні 2025 року в правосланому календарі є кілька важливих подій. Зокрема, саме в останній літній місяць віряни святкують три Спаси: Медовий, Яблучний і Горіховий. На які ще свята та важливі православні події чекати українцям в серпні 2025 року?
Церковний календар на серпень 2025 року: перелік свят за новим календарем
Які церковні свята будуть у серпні 2025 року — новий календар за днями:
1 серпня — Перенесення Чесного Хреста; святих мучеників Макавейських; Маковія або Медовий Спас;
2 серпня — перенесення мощей святого первомученика Стефана;
3 серпня — святих преподобних Ісаакія, Долмата, Фавста;
4 серпня — святих сімох мучеників Ефеських; святох преподобної мучениці Євдокії;
5 серпня — передсвято Преображення; святого мученика Євсигнія;
6 серпня — Преображення Господнє (в народі Яблучний Спас);
7 серпня — святого преподобного мученика Дометія;
8 серпня — святого ісповідника Еміліана; святих мучеників Єлевтерія і Леоніда;
9 серпня — святого апостола Матія;
10 серпня — святого мученика Лаврентія, архідиякона;
11 серпня — святого мученика Євпла;
12 серпня — святих мучеників Фотія і Аникити;
13 серпня — віддання Преображення; святого преподобного Максима Ісповідника;
14 серпня — передсвято Успіння; перенесення мощей святого преподобного Теодосія Печерського;
15 серпня — Успіння Пресвятої Богородиці;
16 серпня — Нерукотворного образу Господа Нашого Ісуса Христа (в народі Горіховий Спас); святого мученика Діомида;
17 серпня — святого мученика Мирона;
18 серпня — мучеників Флора і Лавра;
19 серпня — святого мученика Андрія Стратилата та інших;
20 серпня — святого пророка Самуїла;
21 серпня — святого апостола Тадея; святої мучениці Васси;
22 серпня — святих мучеників Агатоніка, Северіяна та інших;
23 серпня — віддання Успіння; святого мученика Луппа; святого священномученика Іринея Ліонського;
24 серпня — святого священномученика Євтихія;
25 серпня — святого апостола Тита; святого апостола Вартоломея;
26 серпня — святих мучеників Андріяна та Наталії;
27 серпня — святого преподобного Пімена;
28 серпня — святого преподобного Мойсея Мурина; святого Августина Іппонського;
29 серпня — Усікновення голови святого пророка Івана Хрестителя;
30 серпня — святих Олександра, Івана, Павла, патріархів Царгородських;
31 серпня — покладання пояса Пресвятій Богородиці.