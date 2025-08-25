Православний календар церковних свят на вересень 2025 року по-новому: які важливі релігійні події чекають на українців

Церковний календар на вересень 2025 року / © unsplash.com

Перший місяць осені багатий на важливі православні свята. На вересень припадає Різдво Пресвятої Богородиці, Воздвиження Хреста Господнього. Дізнайтесь про всі важливі події для релігійної спільноти.

Церковний календар на вересень 2025 року: перелік свят за новим календарем

Які церковні свята будуть у вересні 2025 року — новий календар за днями:

1 вересня — святого преподобного Симеона Стовпника і матері його;

2 вересня — святого мученика Маманта; святого преподобного Івана Постника, патріарха Царгородського;

3 вересня — святого священномученика Антима, єпископа Нікодимійського; святого преподобного Теоктиста;

4 вересня — святого священномученика Вавили, єпископа Антіохії; святого пророка Мойсея Боговидця;

5 вересня — святого пророка Захарії, батька Івана Предтечі;

6 вересня — Чудо архангела Михаїла; святого мученика Євдоксія і тих, хто з ним;

7 вересня — святого мученика Созонта;

8 вересня — Різдво Пресвятої Богородиці;

9 вересня — святих праведників Йоакима і Анни; святого мученика Северіяна;

10 вересня — святих мучениць Минодори, Митродори і Німфодори;

11 вересня — святої преподобної Теодори Олександрійської;

12 вересня — святого священномученика Автонома;

13 вересня — святого священномученика Корнилія;

14 вересня — Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього;

15 вересня — святого великомученика Микити;

