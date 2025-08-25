- Дата публікації
Православний календар церковних свят на вересень 2025 року по-новому: які важливі релігійні події чекають на українців
Коли йти до церкви в вересні 2025 року? Розповідаємо про найбільш значущі православні свята, які припадають на перший місяць осені.
Перший місяць осені багатий на важливі православні свята. На вересень припадає Різдво Пресвятої Богородиці, Воздвиження Хреста Господнього. Дізнайтесь про всі важливі події для релігійної спільноти.
Церковний календар на вересень 2025 року: перелік свят за новим календарем
Які церковні свята будуть у вересні 2025 року — новий календар за днями:
1 вересня — святого преподобного Симеона Стовпника і матері його;
2 вересня — святого мученика Маманта; святого преподобного Івана Постника, патріарха Царгородського;
3 вересня — святого священномученика Антима, єпископа Нікодимійського; святого преподобного Теоктиста;
4 вересня — святого священномученика Вавили, єпископа Антіохії; святого пророка Мойсея Боговидця;
5 вересня — святого пророка Захарії, батька Івана Предтечі;
6 вересня — Чудо архангела Михаїла; святого мученика Євдоксія і тих, хто з ним;
7 вересня — святого мученика Созонта;
8 вересня — Різдво Пресвятої Богородиці;
9 вересня — святих праведників Йоакима і Анни; святого мученика Северіяна;
10 вересня — святих мучениць Минодори, Митродори і Німфодори;
11 вересня — святої преподобної Теодори Олександрійської;
12 вересня — святого священномученика Автонома;
13 вересня — святого священномученика Корнилія;
14 вересня — Воздвиження Чесного і Животворящого Хреста Господнього;
15 вересня — святого великомученика Микити;
16 вересня — святої великомучениці Євфимії;
17 вересня — святої мучениці Софії і її дочок: Віри, Надії, Любові;
18 вересня — святого преподобного Євменія, єпископа Гортинського;
19 вересня — святих мучеників Трохима, Савватія, Доримедонта;
20 вересня — святого великомученика Євстратія та інших; святих мучеників Михаїла і Теодора;
21 вересня — святого апостола Кондрата;
22 вересня — святого священномученика Фоки; святого пророка Йони;
23 вересня — Зачаття святого Івана Хрестителя;
24 вересня — святої первомучениці та рівноапостольної Теклі;
25 вересня — святої преподобної Євфросинії;
26 вересня — святого апостола і єпископа Івана Богослова;
27 вересня — святого мученика Калістрата і дружини його; святого преподобного Ніла;
28 вересня — святого ісповідника Харитона; святого В’ячеслава;
29 вересня — святого преподобного Киріяка, ісповідника;
30 вересня — святого священномученика Григорія, єпископа Великої Вірменії.