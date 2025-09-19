ТСН у соціальних мережах

Православний календар церковних свят на жовтень 2025 року по-новому: коли Покров і Дмитрівська субота

Які важливі церковні свята та пам’ятні дати жовтня 2025 року віряни святкують за новим календарем — деталі наведені нижче.

Тетяна Мележик
Церковний календар на жовтень 2025 року по-новому

Церковний календар на жовтень 2025 року по-новому / © unsplash.com

Другий місяць осені розпочнеться великим святом — Покровом Пресвятої Богородиці. Його шанують і в Церкві, і серед народу, хоча до числа дванадесятих воно не входить. У жовтні також вшановуватимуть святителя Димитрія Солунського, а напередодні відбудеться особлива поминальна служба — Дмитрівська батьківська субота. Дізнайтесь про всі важливі події жовтня для релігійної спільноти.

Церковний календар на жовтень 2025 року: перелік свят за новим календарем

Які церковні свята будуть у жовтні 2025 року — новий календар за днями:

  • 1 жовтня — Покров Пресвятої Богородиці; святого преподобного Романа Солодкоспівця;

  • 2 жовтня — святого священномученика Кипріяна; святої мучениці Юстини; святого преподобного Андрія;

  • 3 жовтня — святого священномученика Діонісія Ареопагіта;

  • 4 жовтня — святого священномученика Єротея, єпископа Атенського; святого преподобного Франциска Ассізького;

  • 5 жовтня — святої мучениці Харитини;

  • 6 жовтня — святого апостола Томи;

  • 7 жовтня — святих мучеників Сергія і Вакха;

  • 8 жовтня — святої преподобної Пелагії;

  • 9 жовтня — святого апостола Якова Алфеєвого;

  • 10 жовтня — святих мучеників Євлампія і Євлампії;

  • 11 жовтня — святого апостола Филипа; святого преподобного Теофана, єпископа Нікейського;

  • 12 жовтня — святих мучеників Прова, Тараха та Андроніка; святого преподобного Косми;

  • 13 жовтня — святих мучеників Карпа, Папіли і Агатоніки;

  • 14 жовтня — святої преподобної Параскеви Тарнавської; святих мучеників Назарія та інших;

  • 15 жовтня — святих Отців VII Вселенського Собору; святого преподобного Євтимія Нового; святого преподобномученика Лукіяна;

  • 16 жовтня — святого мученика Лонгина, сотника;

  • 17 жовтня — святого пророка Осії; святого преподобномученика Андрія Критського;

  • 18 жовтня — святого апостола і євангеліста Луки;

  • 19 жовтня — святого пророка Йоіла; святого мученика Уара; святого преподобного Івана;

  • 20 жовтня — святого великомученика Артемія;

  • 21 жовтня — святого преподобного Іларіона Великого;

  • 22 жовтня — святого преподобного Аверкія, єпископа Єрапольського;

  • 23 жовтня святого апостола Якова;

  • 24 жовтня — святих мучеників Арети і тих, що з ним;

  • 25 жовтня Дмитрівська поминальна субота; святих мучеників Маркіяна і Мартирія;

  • 26 жовтня — святого великомученика Димитрія Мироточця;

  • 27 жовтня — святого мученика Нестора; святих мучеників Капітоліни і Єротиїди;

  • 28 жовтня — святих мучеників Терентія і Неоніли; святої мучениці Параскеви П’ятниці;

  • 29 жовтня — святох преподобномучениці Анастасії; святого преподобного Аврамія Ростовського;

  • 30 жовтня — святих мучеників Зиновія і Зиновії, сестри його;

  • 31 жовтня — святих апостолів Стахія, Амплія та інших; святого мученика Епімаха.

