Православний календар церковних свят на жовтень 2025 року по-новому: коли Покров і Дмитрівська субота
Які важливі церковні свята та пам’ятні дати жовтня 2025 року віряни святкують за новим календарем — деталі наведені нижче.
Другий місяць осені розпочнеться великим святом — Покровом Пресвятої Богородиці. Його шанують і в Церкві, і серед народу, хоча до числа дванадесятих воно не входить. У жовтні також вшановуватимуть святителя Димитрія Солунського, а напередодні відбудеться особлива поминальна служба — Дмитрівська батьківська субота. Дізнайтесь про всі важливі події жовтня для релігійної спільноти.
Церковний календар на жовтень 2025 року: перелік свят за новим календарем
Які церковні свята будуть у жовтні 2025 року — новий календар за днями:
1 жовтня — Покров Пресвятої Богородиці; святого преподобного Романа Солодкоспівця;
2 жовтня — святого священномученика Кипріяна; святої мучениці Юстини; святого преподобного Андрія;
3 жовтня — святого священномученика Діонісія Ареопагіта;
4 жовтня — святого священномученика Єротея, єпископа Атенського; святого преподобного Франциска Ассізького;
5 жовтня — святої мучениці Харитини;
6 жовтня — святого апостола Томи;
7 жовтня — святих мучеників Сергія і Вакха;
8 жовтня — святої преподобної Пелагії;
9 жовтня — святого апостола Якова Алфеєвого;
10 жовтня — святих мучеників Євлампія і Євлампії;
11 жовтня — святого апостола Филипа; святого преподобного Теофана, єпископа Нікейського;
12 жовтня — святих мучеників Прова, Тараха та Андроніка; святого преподобного Косми;
13 жовтня — святих мучеників Карпа, Папіли і Агатоніки;
14 жовтня — святої преподобної Параскеви Тарнавської; святих мучеників Назарія та інших;
15 жовтня — святих Отців VII Вселенського Собору; святого преподобного Євтимія Нового; святого преподобномученика Лукіяна;
16 жовтня — святого мученика Лонгина, сотника;
17 жовтня — святого пророка Осії; святого преподобномученика Андрія Критського;
18 жовтня — святого апостола і євангеліста Луки;
19 жовтня — святого пророка Йоіла; святого мученика Уара; святого преподобного Івана;
20 жовтня — святого великомученика Артемія;
21 жовтня — святого преподобного Іларіона Великого;
22 жовтня — святого преподобного Аверкія, єпископа Єрапольського;
23 жовтня — святого апостола Якова;
24 жовтня — святих мучеників Арети і тих, що з ним;
25 жовтня — Дмитрівська поминальна субота; святих мучеників Маркіяна і Мартирія;
26 жовтня — святого великомученика Димитрія Мироточця;
27 жовтня — святого мученика Нестора; святих мучеників Капітоліни і Єротиїди;
28 жовтня — святих мучеників Терентія і Неоніли; святої мучениці Параскеви П’ятниці;
29 жовтня — святох преподобномучениці Анастасії; святого преподобного Аврамія Ростовського;
30 жовтня — святих мучеників Зиновія і Зиновії, сестри його;
31 жовтня — святих апостолів Стахія, Амплія та інших; святого мученика Епімаха.