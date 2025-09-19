Православний календар церковних свят на жовтень 2025 року по-новому: коли Покров і Дмитрівська субота

Церковний календар на жовтень 2025 року по-новому / © unsplash.com

Другий місяць осені розпочнеться великим святом — Покровом Пресвятої Богородиці. Його шанують і в Церкві, і серед народу, хоча до числа дванадесятих воно не входить. У жовтні також вшановуватимуть святителя Димитрія Солунського, а напередодні відбудеться особлива поминальна служба — Дмитрівська батьківська субота. Дізнайтесь про всі важливі події жовтня для релігійної спільноти.

Церковний календар на жовтень 2025 року: перелік свят за новим календарем

Які церковні свята будуть у жовтні 2025 року — новий календар за днями:

1 жовтня — Покров Пресвятої Богородиці; святого преподобного Романа Солодкоспівця;

2 жовтня — святого священномученика Кипріяна; святої мучениці Юстини; святого преподобного Андрія;

3 жовтня — святого священномученика Діонісія Ареопагіта;

4 жовтня — святого священномученика Єротея, єпископа Атенського; святого преподобного Франциска Ассізького;

5 жовтня — святої мучениці Харитини;

6 жовтня — святого апостола Томи;

7 жовтня — святих мучеників Сергія і Вакха;

8 жовтня — святої преподобної Пелагії;

9 жовтня — святого апостола Якова Алфеєвого;

10 жовтня — святих мучеників Євлампія і Євлампії;

11 жовтня — святого апостола Филипа; святого преподобного Теофана, єпископа Нікейського;

12 жовтня — святих мучеників Прова, Тараха та Андроніка; святого преподобного Косми;

13 жовтня — святих мучеників Карпа, Папіли і Агатоніки;

14 жовтня — святої преподобної Параскеви Тарнавської; святих мучеників Назарія та інших;

15 жовтня — святих Отців VII Вселенського Собору; святого преподобного Євтимія Нового; святого преподобномученика Лукіяна;

Які православні свята в жовтні 2025 року за новим календарем / © unsplash.com