Правила виживання для їжі: як підтримати температуру в холодильнику під час блекаутів

Підтримати холод допоможе вакууматор, заморожені пляшки з водою та правильна організація простору / © Фото з відкритих джерел

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Регулярні відключення світла змушують українців шукати нові дієві способи захисту домашніх запасів від швидкого зіпсуття. Комплексний підхід до організації кухонного простору та використання підручних засобів дозволяє забезпечити родину свіжою їжею навіть в екстремальних умовах.

Про головні правила збереження їжі без світла повідомляють експерти Університету Міннесоти.

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Температурний режим: правило закритих дверцят

Без електроживлення звичайний холодильник здатен безпечно утримувати прохолоду протягом чотирьох або шести годин, залежно від температури на кухні. Водночас повністю заповнена морозильна камера зберігатиме продукти замороженими близько двох діб, якщо її дверцята залишатимуться щільно зачиненими.

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Експерти категорично забороняють відчиняти холодильник без нагальної потреби, окрім випадків, коли туди потрібно швидко покласти контейнер із льодом. Якщо ж морозилка заповнена лише наполовину, продукти варто згрупувати разом, щоб вони максимально довго утримували спільний холод.

Простим та неймовірно дієвим лайфгаком є використання звичайних пластикових пляшок із водою, якими варто завчасно заповнити всі вільні місця в морозильній камері. За необхідності вони чудово працюватимуть як потужні акумулятори холоду всередині самої морозилки, або ж їх можна перекласти до холодильника для екстреного зниження температури.

Якщо ви очікуєте на дуже тривале відключення, найцінніші запаси варто заздалегідь перекласти до портативних термосумок із додатковими акумуляторами холоду. Такий підхід створить подвійний шар термоізоляції, а значно менший об’єм закритої сумки дозволить набагато довше утримувати низьку температуру навколо продуктів.

Екстрене охолодження: як безпечно використовувати сухий лід

У разі довготривалих блекаутів дієвим рішенням стане сухий лід, який потрібно покласти до камери ще до початку розморожування запасів. Близько двадцяти двох кілограмів цієї речовини вистачить, щоб підтримувати мороз у повністю заповненій стандартній камері протягом чотирьох діб.

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Шматки сухого льоду слід класти поверх харчів, обов’язково відділивши їх шаром звичайного картону для запобігання пошкодженню пакувань. Працювати з ним потрібно виключно у цупких рукавицях та за умови гарної вентиляції приміщення, адже накопичення вуглекислого газу може викликати задуху.

Розморожування та сортування: як врятувати їжу

Повністю розморожене м’ясо, готові гарячі страви, піцу та розтоплене морозиво повторно заморожувати категорично заборонено. Це пов’язано з тим, що під час відтавання кристалів льоду руйнується структура волокон, а в теплому середовищі починають миттєво розмножуватися хвороботворні бактерії.

Якщо м’ясо вже розморозилося, а світла досі немає, його варто замаринувати в оцті, кефірі або лимонному соці, щоб зупинити розвиток мікроорганізмів. Таке кисле середовище допоможе безпечно зберегти продукт без холодильника ще на дві-три доби, проте за першої ж нагоди ці запаси доведеться приготувати в першу чергу.

Натомість тверді сири, хліб, соки та вершкове масло можна безпечно повертати до морозильної камери для подальшого зберігання. Ці категорії харчів абсолютно не втрачають своїх поживних властивостей внаслідок температурних коливань та чудово зберігають оригінальний смак після остаточного відтавання.

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Вакуумне пакування: переваги та приховані небезпеки

Додатково захистити м’ясо чи овочі допоможе вакуумний пакувальник. Цей пристрій видаляє повітря з пакета, перешкоджаючи утворенню морозного опіку та суттєво економлячи простір на полицях морозилки.

Для домашніх потреб найчастіше обирають компактні безкамерні пристрої, які відкачують повітря з пакета та надійно запаюють його край. Проте фахівці наголошують, що вакуумування в жодному разі не є повноцінною заміною базовому охолодженню в холодильнику або морозильній камері.

Варто пам’ятати, що у безкисневому середовищі вакуумного пакета можуть стрімко розвиватися небезпечні анаеробні бактерії, присутність яких неможливо визначити за запахом. Через цей серйозний ризик категорично забороняється герметично пакувати м’які сири, свіжі гриби, сиру цибулю та неочищений часник.

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