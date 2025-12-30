Правила збору дров у лісах України: чи зміниться щось для громадян 2026 року

Заготівля дров

Реклама

Для багатьох українських родин дрова залишаються основним джерелом тепла, а їх заготівля — критично важливим етапом підготовки до холодів — хтось надає перевагу офіційній купівлі палива, а хтось намагається знайти ресурси самостійно.

Щоб підготовка до зими 2026 року пройшла без штрафів та правових проблем, необхідно чітко розрізняти, що держава дозволяє брати безкоштовно, а що вимагає оформлення спеціальних документів.

Лісорубний квиток: головний документ галузі

Найважливішим поняттям у лісовому господарстві є лісорубний квиток — це спеціальний дозвіл, який дає право на заготівлю деревини. У 2026 році такий документ видається переважно в електронній формі через платформу «ЕкоСистема». Важливо розуміти, що лісорубний квиток отримують постійні лісокористувачі (лісгоспи) для проведення офіційних рубок.

Реклама

Для звичайного громадянина існують два сценарії взаємодії з цим документом:

Купівля готових дров. Ви купуєте деревину, яку лісгосп уже заготовив на підставі свого лісорубного квитка. У цьому випадку вашим дозвільним документом на перевезення стає товарно-транспортна накладна. Самозаготівля: У деяких випадках лісництво може видати ордер або квиток саме на вас. Це дає право самостійно зібрати порубкові залишки на конкретній ділянці лісу після проведення основної рубки. Без такого папірця будь-яка спроба розпиляти дерево в лісі вважається незаконною.

Чітке розмежування: що можна і що не можна заготовляти\збирати у лісі

Закон України розрізняє ресурси загального користування та державну власність. Це розмежування визначає долю кожного, хто заходить до лісу з метою заготівлі.

Що залишається дозволеним (Загальне користування)

Без жодних квитків та дозволів можна виносити лише «лісову підстилку», збір якої не потребує використання сокири чи пилки:

Реклама

дрібний хмиз та гілочки, що впали природним шляхом;

опала хвоя, сухе листя та шишки;

кора, що відшарувалася від стовбурів сама.

Що залишається під забороною

Статус «упало само» не дає права привласнювати ресурс. Повалені стовбури (вітровал) та дерева, що стоять мертвими (сухостій), офіційно належать державі. Використання бензопили чи сокири для їх розбирання без лісорубного квитка — це прямий шлях до штрафу, оскільки лісгоспи мають самі заготовляти цей ресурс або реалізовувати його через офіційні дозволи.

Спеціальні винятки та законні шляхи отримання дров 2026 року

2026 року продовжують діяти спеціальні умови для мешканців прифронтових територій. Уряд дозволяє безоплатну заготівлю порубкових залишків для населення цих зон, але лише після узгодження з військовими адміністраціями та лісгоспами.

Для всіх інших громадян найбільш надійним шляхом є офіційне замовлення палива. Окрім прямого звернення до лісництва, працює державний сервіс «ДроваЄ», де можна обрати тип деревини, об’єм та замовити доставку прямо до оселі. Така процедура гарантує чистоту перед законом та забезпечує якісне паливо, що відповідає державним стандартам.