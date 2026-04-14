Правило 11 ранку для троянд: дрібниця, яка визначає все цвітіння

Навесні троянди частіше страждають від хвороб і шкідників, ніж у інші пори року. Причина — підвищена вологість і сприятливі умови для поширення грибкових спор, які можуть накопичуватися у воді в ґрунті або на листі.

Про це повідомило видання Express.

Однією з найнебезпечніших проблем для цих рослин є чорна плямистість. Це захворювання виснажує троянди, спричиняє опадання листя і квітів та може значно послабити кущ.

Як пояснює садівниця Тереза Бінгто, ключове значення має час поливу. Вона рекомендує поливати троянди саме вранці, а не ввечері. За її словами, мокре листя в нічний час створює ідеальні умови для розвитку грибкових інфекцій, зокрема чорної плямистості та борошнистої роси.

Найкращий період для поливу — з 6:00 до 9:00. У цей час рослини встигають увібрати достатню кількість вологи, а листя — висохнути до вечора. Водночас полив після 11:00 менш ефективний: у спекотні години вода швидше випаровується і не встигає повністю проникнути в ґрунт.

Окрім ризику захворювань, вечірній полив також приваблює шкідників. Вологий ґрунт уночі створює сприятливе середовище для слимаків, попелиці та інших комах, які пошкоджують троянди.

Правильний режим поливу впливає не лише на захист рослин, а й на їхній розвиток. Вода допомагає доставляти поживні речовини до коріння, що сприяє формуванню більших і яскравіших квітів. Якщо троянди отримують достатньо вологи зранку, вони ефективніше використовують її протягом дня для фотосинтезу.

Регулярний ранковий полив також допомагає продовжити період цвітіння та зменшує ризик пересихання рослин улітку. У результаті троянди залишаються міцнішими, а їхні бутони — більш насиченими за кольором і довше зберігають свіжість.

