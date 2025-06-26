Правило 5 секунд у стосунках: як припинити сварку ще до того, як вона почнеться

Як зупинити конфлікт ще до його початку / © www.freepik.com/free-photo

Ті, хто перебуває у тривалих стосунках, добре знають, що іноді вистачає одного слова з неправильною інтонацією чи навіть погляду, щоб розмова перетворилася на сварку. І щоб врятувати ситуацію, експерти пропонують просту вправу — правило п’яти секунд. Ця техніка допоможе знизити рівень напруженості і повернути розмову в мирне русло. Про це пише ресурс «Патріоти України».

Як зупинити конфлікт ще до того, як він почнеться: правило п’яти секунд

Що таке правило п’яти секунд. Перш ніж відповісти на емоційну чи провокативну репліку, треба зробити паузу, що триватиме 5 секунд. Цього часу буде досить, щоб мозок отримав сигнал не реагувати негативом на негатив. Замість того, щоб емоційно відповісти, треба помовчати кілька секунд, відвести погляд, змінити положення тіла чи тембр голосу. Така пауза допоможе розрядити напружену ситуацію між співрозмовниками.

Чому правило 5 секунд працює. У стресових або конфліктних ситуаціях першим активується не раціональний розум, а емоційні реакції — гнів, образа чи роздратування. Саме вони змушують нас «вистрілювати» словами або вчинками, про які потім можна дуже пошкодувати. Пауза дає можливість включити інші ділянки мозку, ті, що відповідають за логіку, емпатію та осмислення. Це допомагає вийти з режиму «бий або тікай» і перейти до конструктивної розмови.

Що робити під час цієї короткої паузи. Психологи рекомендують не кидатися образливими словами, а свідомо змусити себе зробити паузу. Можна порахувати до п’яти, сконцентруватися на своєму диханні, а потім запитати себе: «Чи варта ця ситуація конфлікту з коханою людиною?»

Чи завжди працює правило п’яти секунд

Не завжди, але частіше, ніж ви думаєте. Особливо ефективним це правило стає, коли обидва партнери хочуть не виграти суперечку, а зберегти взаєморозуміння у своїх стосунках.

Правило п’яти секунд — це не про те, щоб пригнічувати свої емоції, а про те, щоб виграти час для усвідомлення ситуації. Це допомагає зупинитися і не сказати якихось слів, які потім можуть зруйнувати стосунки.