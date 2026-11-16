Правило "п’яти секунд": чи можна їсти їжу, яка впала на підлогу

Їжа, яка падає на землю, не є безпечною / © Pexels

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Багато хто з нас чув про правило 5 секунд ще в дитинстві. Суть проста: якщо їжа впала на підлогу, але пролежала там не більше п’яти секунд, немає нічого страшного в тому, щоб її з’їсти. На думку багатьох людей, досить вчасно підняти їжу з підлоги або подути на поверхню, щоб уникнути бактеріального зараження.

Про це пише Popular Science.

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Наукові дослідження показують, що бактерії (як-от Salmonella чи кишківника паличка) переходять із поверхні на їжу миттєво — менше ніж за секунду після контакту.

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Справа в тому, що результат значною мірою залежить від низки факторів: наскільки вологим був продукт і на який тип підлогового покриття він потрапив.

Наприклад, якщо їжа падає на килим, швидше за все, вона вбере менше забруднень, ніж якби вона впала на гладку поверхню з тим самим рівнем забрудненості. Водночас липкі та вологі продукти вбирають у себе значно більше бруду, ніж сухі, навіть якщо вони впали на одну й ту саму забруднену поверхню.

Ще один несподіваний факт: підлоги в наших будинках і підлоги в громадських місцях часто не настільки вже сильно відрізняються за рівнем чистоти. Ми ходимо будинком в капцях або шкарпетках — у результаті збираємо мікроби, а потім розносимо їх по всьому дому.

Раніше ми писали про п’ять продуктів, які мікрохвильовка перетворює на отруту. Більше про це читайте у новині.

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