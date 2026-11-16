ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Зброя Гламур Проспорт Леді Здоров’я Гороскоп Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
223
Час на прочитання
2 хв

Правило "п’яти секунд": чи можна їсти їжу, яка впала на підлогу

Багаторічна суперечка про те, чи можна їсти їжу, яка впала на підлогу, якщо підняти її за п’ять секунд, нарешті отримала відповідь.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Коментарі
Підпишіться на нас в Google
Їжа, яка падає на землю, не є безпечною

Їжа, яка падає на землю, не є безпечною / © Pexels

Багато хто з нас чув про правило 5 секунд ще в дитинстві. Суть проста: якщо їжа впала на підлогу, але пролежала там не більше п’яти секунд, немає нічого страшного в тому, щоб її з’їсти. На думку багатьох людей, досить вчасно підняти їжу з підлоги або подути на поверхню, щоб уникнути бактеріального зараження.

Про це пише Popular Science.

Наукові дослідження показують, що бактерії (як-от Salmonella чи кишківника паличка) переходять із поверхні на їжу миттєво — менше ніж за секунду після контакту.

Справа в тому, що результат значною мірою залежить від низки факторів: наскільки вологим був продукт і на який тип підлогового покриття він потрапив.

Наприклад, якщо їжа падає на килим, швидше за все, вона вбере менше забруднень, ніж якби вона впала на гладку поверхню з тим самим рівнем забрудненості. Водночас липкі та вологі продукти вбирають у себе значно більше бруду, ніж сухі, навіть якщо вони впали на одну й ту саму забруднену поверхню.

Ще один несподіваний факт: підлоги в наших будинках і підлоги в громадських місцях часто не настільки вже сильно відрізняються за рівнем чистоти. Ми ходимо будинком в капцях або шкарпетках — у результаті збираємо мікроби, а потім розносимо їх по всьому дому.

Раніше ми писали про п’ять продуктів, які мікрохвильовка перетворює на отруту. Більше про це читайте у новині.

Пов’язані теми
Коментарі
Сортувати:
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie