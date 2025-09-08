ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
128
Правило "вісімки": коли і як правильно обрізати лаванду, щоб кущі цвіли щороку знову і знову

Щоб лаванда щоліта тішила око рясним і тривалим цвітінням, за нею потрібно грамотно доглядати, зокрема вчасно проводити обрізку. Робити це варто одразу після того, як суцвіття втрачають свіжість. Залежно від сорту, цей період може припадати як на середину літа, так і на перші вересневі дні.

Тетяна Мележик
Коли і як обрізати лаванду

Коли і як обрізати лаванду / © unsplash.com

Не варто чекати на той час, коли на лаванді з’являться насіннєві коробочки чи суцвіття остаточно потемніють, застерігає експерт Gardeners' World Монті Дон у коментарі для Express.

Він радить діяти рішуче: обрізати кущ досить коротко, надаючи йому охайної компактної форми. Водночас важливо залишити кілька молодих пагонів на кожному стеблі, адже лаванда практично не відновлюється зі старої деревини. Саме ці свіжі відростки швидко наростають, формують міцні та здорові стебла, захищають рослину взимку й стають основою для майбутнього рясного цвітіння.

Ключовим орієнтиром є так зване правило 8-8-8: проводити обрізку 8 серпня (8 місяць), вкорочуючи пагони до 8 дюймів (приблизно 20 см).

Таким чином, підсумовує Дон, лише своєчасна й достатньо сильна обрізка дає лаванді змогу зміцнитися до холодів і гарантує пишний, кущистий та довготривалий розквіт наступного сезону. Якщо ж знехтувати цим доглядом, рослини слабшають, а кількість і краса квітів помітно зменшуються.

128
