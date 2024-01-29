Предки були дуже релігійними та мали зв'язок з Богом: перевірте своє прізвище

Навіть в сучасному суспільстві ці українські прізвища надзвичайно популярні. Але сьогодні вони вже не несуть такого значення, як в давнину.

Наші предки давали родові імена, які базувалися на рисах характеру, професії чи особливостях зовнішності. Тому по прізвищу завжди можна було зрозуміти, про кого йде мова.

На порталі Абетка поділилися відомостями про те, які українські прізвища були пов'язані з релігією, особливим зв'язком з Богом та церквою. Це робилося для того, щоб відділити священнослужителів від громади. Перевірте, можливо серед ваших родичів були такі люди.

Найпопулярнішими церковними прізвищами, які все ще існують в Україні і вважаються досить поширеними, відносяться:

Співак;

Дьяченко (варіант Дяченко);

Дяк;

Пономаренко;

Пономар;

Паламар (варіант Паламарчук).

У XVIII-XIX століттях українці почали давати прізвища, які також вказували на певний духовний чин. Вони привласнювалися церковними ієрархами лише після того, як людина закінчувала Могилянську Академію чи семінарію. До них належать: Спаський, Нікольський, Поводіякопосухуходященский, Спасокукоцький, Рождественський тощо.

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