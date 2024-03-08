Предки були впертими курцями: мовознавці розкрили таємницю 12 українських прізвищ

Саме такі родові імена отримували в давнину ті, хто любив палити настільки, що не могли відмовитися від згубної звички.

Кожне прізвище в Україні приховує історію про те, як воно з'явилося на світ. Деякі носили лише козаки, інші отримували люди іноземного походження. Існували родові імена, які давали за певною рисою характеру. А були й такі, які вказували на те, що людина дуже полюбляла палити тютюн і вперто відмовлялася покінчити з цією звичкою.

В Телеграф проаналізували кілька джерел й склали перелік українських прізвищ, які й нині залишаються досить актуальними.

Перевірте, можливо серед них ви побачите і своє. Адже завжди цікаво дізнатися про історію свого роду.

Кріпак, Кріпаков, Кріпаченко — хоча з першого погляду може здатися, що це родове ім'я з'явилося через кріпацтво, однак це не зовсім так. В давнину словом "кріпак" називали дуже міцний тютюн. Тому існує відразу дві версії походження подібних прізвищ. В сучасній Україні живе понад тисячу носіїв таких родових імен.

Люлька, Люлько, Люльчак, Люльченко — як можна зрозуміти, такі прізвища часто отримували ті, хто дуже любив палити люльку. На сьогодні подібні форми мають кілька тисяч людей.

Курій, Курійчук — такі родові імена могли дістатися тим, хто любив палити і не міг відмовитися від згубної звички. В сучасній Україні їх носять близько півтори тисячі людей.

Люлюк, Люлюков, Люлюкін — більш рідкісна форма прізвищ, які давали в давнину людям, що палили люльку. Сьогодні нараховується всього кілька сотен носіїв на території України.

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