Предки хотіли захистити вас і ваш рід, якщо прізвище звучить так: перевірте, чи маєте ви захист

Ці українські прізвища давалися дітям, щоб уберегти і захистити їх від біди.

Родові імена можуть розкрити багато таємничих традицій наших предків. Здавна вірили, що прізвище має неабиякий вплив на долю того, кому воно дане. І якщо треба було захистити свій рід від усього злого, тоді давалося прізвище, пов’язане з природою. Розповідаємо, навіщо наші предки давали родові імена за назвами кущів, дерев та інших рослин, посилаючись на книгу "Українські прізвищеві назви Прикарпатської Львівщини наприкінці XVIII – початку ХІХ століття" І. Фаріон.

Які українські прізвища означають захист від біди

Авторка книги пише, що батьки, сподіваючись захистити свою дитину і передати силу дерев та рослин, давали їй відповідне прізвище. Яке могло б стати захисним щитом для неї від біди і всього лихого.

Такі прізвища мають класифікацію, серед них:

Власні імена, пов’язані з деревами та кущами – Дуб, Дубовий, Дубовський, Дубицький, Дубенко, Липка, Граб, Кленовий, Слива, Соснич. Прізвища за назвами трав’янистих рослин – Очеретнюк, Горошко, Череда, Барвінченко, Виноград, Кропива, Лепеха, Лобода, Хмеленко. Родові імена за назвами плодів та частинами рослин – Корінь, Гілкова, Лоза, Ягода, Жолудь, Квітка, Лозовий, Лозинський, Качан. Власні імена, що походять від грибів та овочів – Боровик, Вільховик, Грибовський, Капуста, Редька, Буряк, Бульба, Морковкін, Огурцов, Цибуля.

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