Предмети біля вхідних дверей, що приносять нещастя: які не варто тут зберігати за народними прикметами
У віруваннях наших предків двері сприймалися не просто як конструкція для входу, а як містичний портал — межа між світом живих і потойбіччям, проходом у паралельні виміри.
Згідно з народними прикметами, біля вхідних дверей не можна розташовувати дзеркало. Вважалося, що воно відштовхує будь-яку енергію — як позитивну, так і негативну, через що з дому разом із поганим настроєм може піти і удача.
Також не слід тримати біля дверей гроші: негативна енергія, що потрапляє ззовні, не любить багатства, а тому фінансовий добробут у домі може зменшитися.
Наші прабабусі вірили, що біля вхідних дверей не можна ставити ляльки чи жіночі статуетки — інакше чоловік може залишити родину.
Тумбочка з ліками біля дверей також небажана. За старовинними повір’ями, це притягує хвороби в дім і порушує гармонію.
Не варто вішати рушник на вхідні двері: колись білий рушник використовували лише під час похорону, тому це вважається поганою прикметою.
Якщо в будинку є двоє вхідних дверей, їх одночасне відкриття теж небажане: удача може зайти через одні двері і одразу ж вилетіти через інші.
