ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Різне
Кількість переглядів
649
Час на прочитання
1 хв

Предмети біля вхідних дверей, що приносять нещастя: які не варто тут зберігати за народними прикметами

У віруваннях наших предків двері сприймалися не просто як конструкція для входу, а як містичний портал — межа між світом живих і потойбіччям, проходом у паралельні виміри.

Автор публікації
Фото автора: Тетяна Мележик Тетяна Мележик
Ці речі не можна зберігати біля вхідних дверей

Ці речі не можна зберігати біля вхідних дверей / © unsplash.com

Згідно з народними прикметами, біля вхідних дверей не можна розташовувати дзеркало. Вважалося, що воно відштовхує будь-яку енергію — як позитивну, так і негативну, через що з дому разом із поганим настроєм може піти і удача.

Також не слід тримати біля дверей гроші: негативна енергія, що потрапляє ззовні, не любить багатства, а тому фінансовий добробут у домі може зменшитися.

Наші прабабусі вірили, що біля вхідних дверей не можна ставити ляльки чи жіночі статуетки — інакше чоловік може залишити родину.

Тумбочка з ліками біля дверей також небажана. За старовинними повір’ями, це притягує хвороби в дім і порушує гармонію.

Не варто вішати рушник на вхідні двері: колись білий рушник використовували лише під час похорону, тому це вважається поганою прикметою.

Якщо в будинку є двоє вхідних дверей, їх одночасне відкриття теж небажане: удача може зайти через одні двері і одразу ж вилетіти через інші.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Дата публікації
Кількість переглядів
649
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie