Предмети біля вхідних дверей, що приносять нещастя: які не варто тут зберігати за народними прикметами

Ці речі не можна зберігати біля вхідних дверей / © unsplash.com

Реклама

Згідно з народними прикметами, біля вхідних дверей не можна розташовувати дзеркало. Вважалося, що воно відштовхує будь-яку енергію — як позитивну, так і негативну, через що з дому разом із поганим настроєм може піти і удача.

Також не слід тримати біля дверей гроші: негативна енергія, що потрапляє ззовні, не любить багатства, а тому фінансовий добробут у домі може зменшитися.

Наші прабабусі вірили, що біля вхідних дверей не можна ставити ляльки чи жіночі статуетки — інакше чоловік може залишити родину.

Реклама

Тумбочка з ліками біля дверей також небажана. За старовинними повір’ями, це притягує хвороби в дім і порушує гармонію.

Не варто вішати рушник на вхідні двері: колись білий рушник використовували лише під час похорону, тому це вважається поганою прикметою.

Якщо в будинку є двоє вхідних дверей, їх одночасне відкриття теж небажане: удача може зайти через одні двері і одразу ж вилетіти через інші.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.