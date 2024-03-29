Прекрасні вбивці: п'ять кімнатних рослин, які не варто тримати у себе вдома

Диффенбахія

Ця рослина стала досить популярною серед українців і її можна зустріти чи не в кожній другій квартирі. Нерідкр її поміщають в дитячу кімнату. Але так робити це варто, адже диффенбахія шкодить здоров'ю малюка. Після пошкодження листки цієї рослини виділяють отруйний сік, що може обпекти слизову оболонку людини. Особливо небезпечним є потрапляння у ніс, очі чи рот. Також небезпечно пересаджувати диффенбахію за допомогою столових приборів. Якщо ви їх погано вимиєте, то отруйний сік потрапить у їжу.

Олеандр

Великий чагарник, який відрізняється наявністю красивих рожевих квітів. Олеандр прийшов до нас із субтропічних країн. Найчастіше його ставлять у дворі будинку, але нерідко заносять і до середини. Але це велика помилка, яка може коштувати вам здоров'я. Квіти, стебла, листя і плоди олеандру отруйні. Тому його не варто вирощувати у будинку, де є домашні улюбленці чи диті. Будьте обережними і під час пересаджування олеандру, він може виділяти отруйний сік. А тому після процедури обов'язково ретельно вимийте руки. Не варто перебувати поряд з рослиною довгий час — можна отруїтися запахом квітів.

Кодієум

Які рослини отруйні для людини / Фото: Unsplash

Популярна кімнатна рослина, яка подобається багатьом через її декоративне листя. Проте саме у ньому і прихована загроза. Вони містять отруйний сік, який, після потрапляння в організм, викликає блювання, контактний дерматит, пронос. Пересаджуючи кодієум, обов'язково надягайте рукавички.

Азалія

Улюблена багатьома рослина через її красиві великі махрові квіти. Азалією можна милуватися дуже довго, але варто пам'ятати про обережність. Азалія відноситься до роду рододендрон і у її листі містяться алкалоїди (речовини, що використовуються для отримання деяких наркотичних препаратів). Дітям не можна торкатися листя азалії, а дорослим слід бути дуже обережними, адже вони виділяють отруйний сік. Симптомами отруєння є печіння у роті, рясне виділення слини, нудота. А у великих кількостях її сік призводить до смерті.

Герань

З цією красивою кімнатною рослиною слід бути обережним тільки людям зі схильністю до алергій. Хоча спочатку квітка не викличе побічних ефектів, але з часом вона здатна провокувати алергію, коли до організму проникнуть аероалергени. Іноді реакція може проявитися після того, як ви торкнетесь листя чи стебла. Також ця рослина може порушувати травлення і підвищувати в'язкість крові, тому її не варто ставити в дитячій кімнаті.

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