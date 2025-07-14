Преображення Господнє 2025 року: дата за новим календарем, історія свята, що воно означає

Коли цього року буде Преображення Господнє / © Pixabay

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В народі Преображення Господнє має зовсім іншу назву — Яблучний Спас. Цього дня віряни обов’язково йдуть на святкову літургію, під час якої освячують яблука, сливи, груші, виноград та інші сезонні фрукти. Більше про свято розповіли в Волинській єпархії ПЦУ.

Коли цього року буде Преображення Господнє

За старим стилем Преображення Господнє, або Яблучний Спас, святкували 19 серпня. Проте, після переходу на новий календар, майже всі церковні свята припадають на 13 днів раніше. Тому 2025 року українці святкують Преображення Господнє 6 серпня.

Преображення Господнє: історія свята

В Євангеліє описано, що незадовго до страждать на хресті, Ісус Христос піднявся на гору Фавор разом зі своїми найближчими учнями: Петром, Яковом та Іваном. В той момент Спаситель почав молитву, під час якої преобразився. Його обличчя засяяло світлом сонця, одяг став білосніжним, а біля Нього з’явилися пророки Ілля і Мойсей. Вони розповіли Сину Божому про майбутні страждання та смерть.

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Апостол Петро був настільки вражений побаченим, що запропонував поставити аж три намети. В ту ж секунду з Неба пролунав гучний голос, який промовив: «Цей є Син Мій улюблений. Його слухайте!». Учні Ісуса налякалися і впали ниць, але Христос їх одразу заспокоїв. Коли вони поверталися додому, Він попросив апостолів нікому не розповідати про побачене аж до Воскресіння.

Як молитися на Преображення Господнє

Для захисту

Господи, ставлю перед Тобою всі свої страхи та турботи. В день Преображення Твого, огорни мене своєю захисною рукою. Віджени ворогів та небезпеки від мене і рідних моїх, наділи мене своєю силою та вірою, щоб я міг відчувати Твій покров навіть у найтемніших моментах. Амінь.

Про зцілення

Господи, Ти Єдиний твориш чудеса. Прошу Тебе про зцілення від всіх моїх фізичних та душевних недугів. Нехай Преображення Твоє ознаменує новий початок у моєму здоров’ї і у здоров’ї рідних мені людей. Прослав Твою благодать через одужання [імена], щоб й інші могли побачити Твою силу. Амінь.

За здоров’я

Всемогутній Боже, Ти, що Преобразився перед апостолами на горі Тавор, дай мені дар здоров’я та сили. Проникни своєю благодаттю у кожну клітину мого тіла, зціли мої недуги та покажи Свою милість. Нехай Преображення Твоє буде для мене знаком духовного та фізичного відродження. Амінь.

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