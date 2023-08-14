Преображення Господнє 2023 року: коли віряни святять яблука, історія свята і народні традиції

Щороку в серпні віряни святкують Спасівку — Медовий, Яблучний та Горіховий Спаси. Яблучний Спас за церковною традицією називають Преображенням Господнім. Припадає свято на 19 серпня.

Що таке Яблучний Спас або Преображення Господнє

Сенс цього великого християнського свята полягає в одноіменній події, яка описана в Євангелії.

Згідно з церковним переказом, Ісус Христос взяв своїх найближчих апостолів (Петра, Павла та Якова) на гору Фавор і повстав там перед ними в оновленній подобі. Раптом його обличчя почало сяяти мов сонце, а одяг став білим, наче сніг.

Святкування Преображення Господнього — це вшанування божественної природи Ісуса Христа, пояснення Ним майбутньої смерті задля спасіння людей. Цей день є нагадуванням, що кожна людина може пережити своє преображення, якщо буде самовдосконалюватися.

Народною назвою Преображення Господнього є Яблучний Спас або просто Спас. Серед українського народу воно також пов'язане зі святом врожаю. Тому здавна повелося, що віряни несли до церкви кошики з яблуками та іншими фруктами серпня, щоб там освятити.

Основні традиції на Преображення Господнє

Преображення Господнє — традиції / Фото: pixabay.com

Цього дня прийнято вшановувати подію з'явлення Ісуса Христа перед апостолами в преображеному вигляді та дякувати Богу за новий урожай. В церквах люди освячують яблука та виноград. Саме від 19 серпня вірянам дозволено вживати ці фрукти в їжу. Після освячення яблуками пригощають сусідів, родичів, просто зустрічних людей. В наших предків навіть існувало повір'я — якщо з'їсти яблуко і загадати бажання, то воно обов'язково здійсниться.

Здавна Яблучний Спас символізував закінчення літньої пори. Тому вже починали займатися заготівлею овочів на фруктів на зиму. З яблук готували компоти, сушену, варення тощо. Під час приготування цих страв молилися і примовляли: "Що загадано, то надумано. Що надумано, то збудеться. Що збудеться, то не минеться".

Що не можна робити

Яблучний Спас припадає на Успенський піст, тому заборонено вживати в їжу м'ясні, молочні продукти. Преображення Господнє вважається великим церковним святом, тому заборонено проводити гучні гуляння, розважатися, голосно сміятися, скандалити і сваритися. Також церква забороняє вдаватися до інтимної близькості, гуляти весілля.

На свято Преображення Господнього діють деякі послаблення Успенського посту, тому дозволено їсти рибу, додавати до страв олію та куштувати червоне вино.

Коли ми будемо святкувати Преображення Господнє 2024 року за новим календарем

Яблучний Спас або Преображення Господнє українці щороку святкують 19 серпня. Але від 1 вересня 2023 року це зміниться. Тому 2024 року віряни вже будуть освячувати яблука та виноград за новим календарем — 6 серпня.

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