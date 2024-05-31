Преображення Господнє 2024 року: дата за новим календарем, традиції, що не можна робити

Від 1 вересня 2023 року ПЦУ та УГКЦ перейшли на новоюліанський календар, тому більшість церковних свят українці тепер святкують на 13 днів раніше. Стосується це і Преображення Господнього, яке ще в народні називають Яблучним Спасом.

Коли будемо святкувати Преображення Господнє 2024 року

Преображення Господнє — щорічне важливе свято, яке входить до так званого циклу Спасів. В народі його часто називають Яблучний Спас. Це друге свято циклу.

До переходу на новий календар українські віряни святкували Преображення Господнє 19 серпня. Але за новоюліанським календарем воно буде припадати на 6 серпня.

Преображення Господнє: історія свята

В церковній традиції Преображення Господнє вважається третім найважливішим святом після Різдва та Великодня. Віряни цього дня йдуть до храму на Божественну літургію.

В Євангеліє можна прочитати про цю подію. Преображення Господнє відбулося перед стражданнями Ісуса Христа на Голгофі. За 40 днів до свого Розп'яття Син Божий взяв апостолів Петра, Івана та Якова, щоб рушити з ними на гору для молитви. Ісус сів молитися, а його учні були настільки втомленими, що одразу заснули. Прокинувшись, апостоли побачили, що Син Божий перетворився — його одяг став білим, обличчя сяяло.

Тоді на гору зійшли пророки Мойсей та Ілля, які почали вести з Ісусом Христом розмови. Раптом всі почули гучний голос, що лунав з небес. Він промовив: "Це Син мій улюблений, Якого Я полюбив. Йому коріться". Тоді апостоли зрозуміли, що в Христі поєдналися дві сутності — людська та божественна. Однак, Ісус попросив своїх учнів нікому не розповідати про те, що вони побачили. А коли зійшов з гори, сказав позбирати яблука, щоб їх освятив Господь.

Суть свята Преображення Господнє в тому, щоб вшанувати момент, коли Спаситель з'явився перед вірянами в божественному світлі, адже він вже тоді знав про своє майбутнє. Ісус з готовністю пожертвував собою, щоб людство було звільнене від гріхів та отримало вічне життя.

Що освячують на Преображення Господнє та інші традиції

Що освячують на Преображення Господнє / Фото: pixabay.com

Віряни несуть до храмів кошики з яблуками та іншими першими осінніми фруктами, щоб освятити їх. В давнину селяни вірили, що Господь цього дня освячує новий урожай. Після освячення яблука вже можна вживати в їжу, готувати з них страви.

Навіть існували народні повір'я, згідно з якими до Преображення Господнього не дозволялося їсти яблука, сливи, груші, виноград. Особливо готуються до свята пасічники, адже цього дня прийнято освячувати вулики, а потім пригощати медом сусідів, сиріт та бідняків.

В день Яблучного Спаса після освячення фруктів в церкві, обов'язково відкушували шматочок яблука, а потім загадували бажання. Вірили, що воно точно здійсниться.

Після літургії віряни йдуть на цвинтар, де згадують покійних родичів.

Що не можна робити на Преображення Господнє:

класти до кошика на освячення м'ясні продукти, алкоголь (дозволяється хліб, яблука, квіти, хрін, сіль, колосся пшениці, різні фрукти);

вбивати і проганяти комах;

виконувати хатню роботу;

сваритися та лаятися;

бажати комусь зла.

Молитва, яку слід прочитати на Преображення Господнє

Господи Ісусе Христе, Боже наш, що живе у Світлі неприступному, що є Сяйвом Слави Отчої та Образом Іпостасі Його! Коли прийшов час, Ти з невимовного милосердя до занепалого роду людського принизив Себе, прийнявши образ раба, будучи слухняним навіть до смерті (Флп.2:7-8). Однак перед Хрестом і добровільною смертю Твоєю на горі Фаворській преобразився в Божественній Славі Своїй перед святими Твоїми учнями й апостолами, частково приховавши прийняту плоть, щоб, коли Тебе побачать розп'ятим, зрозуміли Твоє добровільне страждання і Божество. Даруй же і нам усім, що святкують Пречистої Плоті Твоєї Преображення, чистим серцем і незаплямованим духом зійти на Святу гору Твою, в оселі святої слави Твоєї, де голос чистий святкуючих, голос невимовної радості, нехай там разом із ними віч-на-віч побачимо Славу Твою в незабутньому дні Царства Твого, і з усіма святими, що від початку світу Тобі догодили, прославимо Всесвяте ім'я Твоє з Безначальним Твоїм Отцем і Пресвятим, і Благим, і Животворящим Твоїм Духом нині й повсякчас, і на віки віків. Амінь.

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