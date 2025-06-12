Препарати для схуднення Оземпік і Вегові : що не так з “чудо-засобами” для втрати ваги

Схуднення

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Препарати Ozempic та Wegovy, створені на основі семаглутиду, стали справжнім проривом у боротьбі з надмірною вагою. Проте з часом з’ясувалося: окрім втрати кілограмів, вони можуть призводити до низки небажаних змін у зовнішності та проблем із зубами і ротовою порожниною.

Про це пише Science Alert.

«Оземпічне обличчя»: втрачена вага — втрачений об’єм

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Один із найпоширеніших візуальних ефектів семаглутиду — «оземпічне обличчя». Цей термін описує запалий вигляд, втрату об’єму щік, глибші зморшки та загальне враження постарілого обличчя. Причина в тому, що препарат не вибірково зменшує жир, а впливає на жирові тканини по всьому тілу, зокрема й у ділянці обличчя.

Сухість у роті та вплив на слину

Семаглутид також негативно впливає на слинні залози, знижуючи вироблення слини. Це викликає сухість у роті (ксеростомію). У дослідженнях на тваринах виявлено, що слина стає густішою і менш ефективною. Більше того, препарат зменшує споживання води через вплив на центри спраги в мозку, що погіршує зволоження рота.

Неприємний запах із рота

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Менше слини — більше бактерій. Одним із наслідків є неприємний запах з рота (галітоз). Через нестачу слини рот не очищується належним чином, що сприяє зростанню шкідливих бактерій: Streptococcus mutans, Lactobacillus, Porphyromonas gingivalis. Мова може ставати «пухнастою», покриватися нальотом, що є ознакою бактеріального дисбалансу.

Проблеми з зубами через блювання

Семаглутид уповільнює спорожнення шлунка, що призводить до нудоти та блювання. Постійне блювання може руйнувати емаль зубів, особливо з внутрішньої сторони, де кислотні пошкодження найменш помітні. В поєднанні з сухістю у роті та нестачею слини це значно підвищує ризик карієсу та інших ушкоджень.

Як мінімізувати ризики:

Пийте щодня 6–8 склянок води.

Жуйте жувальну гумку без цукру для стимуляції слини.

Вживайте пробіотики (кефір, йогурт) для нормалізації мікрофлори.

Уникайте солодких та кислих продуктів.

Використовуйте ополіскувачі, але не чистіть зуби одразу після блювання — почекайте 30 хвилин.

Жінки вдвічі частіше стикаються з побічними ефектами семаглутиду, зокрема блюванням. Це пов’язано з гормональними змінами, що впливають на чутливість шлунково-кишкового тракту. Дієтологи радять розбивати їжу на маленькі порції, щоб уникнути переповнення шлунка.

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Деякі побічні ефекти зникають після припинення прийому препарату. Але пошкоджена зубна емаль не відновлюється, тому важливо з перших днів контролювати стан ротової порожнини.

Нагадаємо, Оземпік це дійсно професійний медичний препарат, який став відкриттям у терапії серйозного ожиріння та діабету. У країнах, де проблеми з надмірною вагою набули масштабів епідемії, Оземпік уже визнаний проривом на рівні винаходу антибіотиків або статинів.

Однак саме ця популярність і викликає найбільше запитань. Адже препарат, призначений для тяжкохворих, дедалі частіше застосовується для скидання лише 5–10 кілограмів — задля краси, а не за медичними показаннями.