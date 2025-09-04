ТСН у соціальних мережах

Просто зараз подивіться, як ви тримаєте свій телефон: цей тест розкаже все про ваш характер

Пройдіть простий тест і дізнайтеся, що ваші звички говорять про вашу особистість і вдачу.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Психологічний тест на особистість

Психологічний тест на особистість / © www.freepik.com/free-photo

Смартфон став невід’ємною частиною нашого життя, але навіть спосіб, у який ми його тримаємо, здатен відкрити цікаві риси характеру. Автори цього тесту переконують, що положення ваших пальців під час користування телефоном може розповісти, як ви спілкуєтеся з людьми, будуєте стосунки та долаєте труднощі.

Погляньте на картинку внизу та виберіть варіант, який найбільше відповідає тому, як ви зазвичай тримаєте телефон, і дізнайтеся, що це означає.

Візуальний тест на особистість / © Фото з відкритих джерел

Візуальний тест на особистість / © Фото з відкритих джерел

Результати тесту

  • Ви тримаєте телефон однією рукою — правою чи лівою, та вводите текст великим пальцем. Це свідчить, що ви організована та дисциплінована особистість, яка легко дає раду з кількома справами одночасно. Ви добре розрізняєте, що для вас корисно, а що ні. Ви любите більше говорити, ніж слухати. Також здатні відрізнити справжнє кохання від залежності, а для близької людини готові на все.

  • Ви тримаєте телефон обома руками й вводите текст великим пальцем. Такий спосіб говорить про потребу у турботі, увазі та захисті. Ви часто приховуєте свої справжні почуття, тому партнер може відчувати нестачу емоційної відвертості. Вам варто навчитися більше довіряти людям і не боятися відкривати своє серце.

  • Ви тримаєте телефон обома руками й набираєте текст двома великими пальцями. Ви схильні до тривог і переживань, однак поруч із надійною людиною стаєте впевненими та сильними. Коли відчуваєте підтримку, то здатні любити щиро й усім серцем, залишаючи в минулому будь-які образи та невдачі.

  • Ви тримаєте телефон однією рукою, а текст вводите вказівним пальцем іншої. Це ознака врівноваженості та впевненості. Ви готові жертвувати часом і силами заради благополуччя рідних. Гучні компанії вам не до душі, ви почуваєтеся комфортніше наодинці або в колі найближчих. Ви не можете дивитися на сльози близьких і легко пробачаєте їхні помилки.

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie