Приберіть негайно: стилісти назвали відтінки помади, які додають віку абсолютно всім зрілим жінкам

Вибір правильного відтінку помади — справжнє мистецтво. Особливо важливо про це пам'ятати в зрілому віці. Адже існують кольори, які можуть старити.

Візажисти розповіли, яких відтінків слід завжди уникати в зрілому віці.

Блискітки і ледь помітний блиск

Уникайте будь-який помад з блискітками чи блиском. Такі текстури сильно підкреслюють зморшки та привертають увагу до всіх недосконалостей шкіри. Завжди краще обирати матові помади чи сатинові фініши, що мають більш природний і свіжий вигляд.

Тілесні відтінки без контуринга

До тілесних відтінків помад в зрілому віці потрібно вже переглянути своє ставлення. Вони, на думку візажистів, не лише додають віку, але й роблять весь макіяж тьмяним. Але, якщо вам дуже подобаються тілесні відтінки, обов'язково додайте їм об'єму за допомогою олівця для губ. Він допомагає підкреслити вуста, створити більш чіткий контур.

Холодні відтінки будь-якого кольору

Вони роблять шкіру обличчя більш втомленою на вигляд, а ще підкреслюють текстуру губ, яка з віком може ставати не такою ідеальною.

Обираючи відтінок помади в зрілому віці, звертайте увагу на темніший колір за природній пігмент ваших губ. Жінкам можна користуватися світлими помадами, наносячи їх по всьому контуру губ, а на центр додавати більш темні відтінки.

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