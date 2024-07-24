Причини популярності стрижки боб-каре: особливості, варіанти для різного типу обличчя, поради стилістів

Особливості стрижки боб-каре, варіанти стрижки для різних форм обличчя
Чим відрізняється стрижка боб-каре від класичного каре та від боба?
Існує чітке розмежування — якщо зріз волосся рівний на короткій чи подовженій стрижці — це каре. Коли ж довжина волосся різко змінюється на потилиці, а решту стрижка нагадує каре, то це боб-каре. Боб-каре поєднує в собі елементи класичного каре та боба, додаючи динаміку та стиль в образ.
Для цієї стрижки характерна не лише пишна, округла потилиця, що створює додатковий об'єм, а й подовжені пасма біля лиця.
Переваги стрижки боб-каре
- Стрижка підходить для будь-якого віку та будь-якої форми обличчя.
- Стрижку легко укладати.
- Боб-каре виглядає стильно та задає тон в образі.
- Створює ефект доданого обсягу.
- Вдало поєднується з різними видами складного фарбування.
Боб-каре може коригувати риси обличчя та його форму.
Боб-каре для різних типів обличчя та волосся
Подовжені пасма біля обличчя та чубчик — це те, що підійде для круглого обличчя. Експерти рекомендують не захоплюватися обсягом і віддати перевагу гладким укладанням.
Візуально пом'якшити риси квадратного обличчя допоможе стрижка боб-каре середньої довжини. Не бійтеся асиметрії, а ось чітких геометричних ліній краще уникати. У стоп-листі прямий чубчик та рівний зріз.
Добре згладжує риси обличчя трикутної форми подовжений чи середній боб, хвилястий боб. Короткий боб-каре, боб з поголеною потилицею або каре на ніжці зроблять трикутне обличчя ще більш незграбним. Короткий прямий чубчик протипоказаний.
Власницям рідкого волосся експерти радять боб-каре на ніжці.
Красиве оформлення густого волосся – стрижка боб-каре з коротко підстриженою потилицею. Потилицю збривають повністю, або на ньому робиться креативне гоління. Класно виглядає на густому волоссі при темному або яскравому кольоровому фарбуванні.
Власницям кучерявого волосся підійде багатошаровість. Локони, пострижені шарами, нададуть зачісці легкий рух.
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