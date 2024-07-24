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Причини популярності стрижки боб-каре: особливості, варіанти для різного типу обличчя, поради стилістів

Причини популярності стрижки боб-каре: особливості, варіанти для різного типу обличчя, поради стилістів

Боб-каре

Особливості стрижки боб-каре, варіанти стрижки для різних форм обличчя

Чим відрізняється стрижка боб-каре від класичного каре та від боба? 

Існує чітке розмежування — якщо зріз волосся рівний на короткій чи подовженій стрижці — це каре. Коли ж довжина волосся різко змінюється на потилиці, а решту стрижка нагадує каре, то це боб-каре. Боб-каре поєднує в собі елементи класичного каре та боба, додаючи динаміку та стиль в образ.

Для цієї стрижки характерна не лише пишна, округла потилиця, що створює додатковий об'єм, а й подовжені пасма біля лиця.  

Переваги стрижки боб-каре

  • Стрижка підходить для будь-якого віку та будь-якої форми обличчя.
  • Стрижку легко укладати.
  • Боб-каре виглядає стильно та задає тон в образі.
  • Створює ефект доданого обсягу.
  • Вдало поєднується з різними видами складного фарбування.

Боб-каре може коригувати риси обличчя та його форму.

 Боб-каре для різних типів обличчя та волосся

Подовжені пасма біля обличчя та чубчик — це те, що підійде для круглого обличчя. Експерти рекомендують не захоплюватися обсягом і віддати перевагу гладким укладанням. 

Боб-каре для круглого обличчя / ©
Боб-каре для круглого обличчя

Візуально пом'якшити риси квадратного обличчя допоможе стрижка боб-каре середньої довжини. Не бійтеся асиметрії, а ось чітких геометричних ліній краще уникати. У стоп-листі прямий чубчик та рівний зріз.

Боб-каре для квадратного обличчя / ©
Боб-каре для квадратного обличчя

Добре згладжує риси обличчя трикутної форми подовжений чи середній боб, хвилястий боб. Короткий боб-каре, боб з поголеною потилицею або каре на ніжці зроблять трикутне обличчя ще більш незграбним. Короткий прямий чубчик протипоказаний.

Боб-каре на трикутному обличчі / ©
Боб-каре на трикутному обличчі

Власницям рідкого волосся експерти радять боб-каре на ніжці. 

Боб-каре на ніжці / ©
Боб-каре на ніжці

Красиве оформлення густого волосся – стрижка боб-каре з коротко підстриженою потилицею. Потилицю збривають повністю, або на ньому робиться креативне гоління. Класно виглядає на густому волоссі при темному або яскравому кольоровому фарбуванні.

Боб-каре з вибритою потилицею / ©
Боб-каре з вибритою потилицею

Власницям кучерявого волосся  підійде багатошаровість. Локони, пострижені шарами, нададуть зачісці легкий рух.

Боб-каре на кучеряве волосся / ©
Боб-каре на кучеряве волосся

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