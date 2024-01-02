Пригоріла каструля чи сковорідка – не біда: як за 3 хвилини позбутися в’їдливих плям нагару

Як же не просто відчищати посуд від нагару. Втім, кожна господиня має на своїй кухні три копійчані засоби, що допоможуть вмить побороти цю неприємність. Розповідаємо, що саме стане у нагоді для боротьби проти в’їдливого нагару.

Як відчистити посуд від нагару та жиру: дієві засоби

Господарське мило. Брусок господарського мила 72% треба натерти на терку. Потім засипати у широку ємність стружку, додати півлітра води і поварити мило, доки воно повністю не розчиниться. Поставте посуд брудним місцем і прокип’ятіть його у розчині упродовж п’яти хвилин, після чого витягніть посуд з мильної суміші. За кілька хвилин нагар зникне нараз, потім лише треба ретельно прополоскати посуд від мила.

Брусок господарського мила 72% треба натерти на терку. Потім засипати у широку ємність стружку, додати півлітра води і поварити мило, доки воно повністю не розчиниться. Поставте посуд брудним місцем і прокип’ятіть його у розчині упродовж п’яти хвилин, після чого витягніть посуд з мильної суміші. За кілька хвилин нагар зникне нараз, потім лише треба ретельно прополоскати посуд від мила. Оцет. У пляшку з розпилювачем треба налити склянку оцту і додати туди чайну ложку лимонної кислоти. На забруднений посуд покладіть серветку чи шматок тканини і добре збризніть оцтом. Через 20 хвилин приберіть серветку чи ганчірку – увесь бруд залишиться на ній, а ваша каструля чи сковорідка сяятиме чистотою.

У пляшку з розпилювачем треба налити склянку оцту і додати туди чайну ложку лимонної кислоти. На забруднений посуд покладіть серветку чи шматок тканини і добре збризніть оцтом. Через 20 хвилин приберіть серветку чи ганчірку – увесь бруд залишиться на ній, а ваша каструля чи сковорідка сяятиме чистотою. Гірчичний порошок. Добре посипте забруднене місце гірчичним порошком, змочіть водою і потріть жорсткою губкою. Чекати не доведеться – посуд блищатиме уже через кілька хвилин.

Добре посипте забруднене місце гірчичним порошком, змочіть водою і потріть жорсткою губкою. Чекати не доведеться – посуд блищатиме уже через кілька хвилин. Сода. За допомогою соди і води зробіть трохи пасти, кількість суміші можна збільшувати в залежності від того, скільки нагару є на посуді. Змочіть посуд водою і нанесіть пасту на забруднене місце, почекайте 20-30 хвилин, потім потріть жорсткою губкою. Ваш посуд сяятиме чистотою, оскільки сода розчепить увесь застарілий нагар та жир.

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