Приготуйте чудо-розчин — і помідори дадуть надзвичайно великий урожай: потрібні прості продукти

Дізнайтесь, як цибулеве лушпиння сприятиме здоровому та міцному росту ваших томатів! Читайте в статті простий рецепт добрива для підживлення і захисту рослин.

Для цього підживлення використовуються прості інгредієнти, доступні кожному. На початковому етапі росту розсаді особливо потрібні фосфор і азот, оскільки ці елементи забезпечують правильний ріст рослин. Тому, готуючи добриво вдома, важливо вибирати компоненти, що містять ці корисні речовини.

Одним із таких компонентів є цибулеве лушпиння. Завдяки багатству мікроелементів, кверцетину та амінокислот, воно значно стимулює зростання рослин. Окрім цього, підживлення на основі цибулевого лушпиння ефективно бореться з шкідниками, що загрожують культури.

Щоб приготувати настій, 50 грамів сухого лушпиння заливаємо 500 мл окропу і залишаємо настоюватися на три дні. Після цього отриманий концентрат розбавляємо 2,5 літрами чистої води. Готовим засобом обробляємо корінь розсади 2–3 рази з інтервалом у два тижні, починаючи з появи справжніх листочків.

Чудовим варіантом підживлення є дріжджі. Вони містять фосфор і азот, що стимулює розвиток кореневої системи та покращує ґрунтову мікрофлору. Для приготування розчину розчиняємо 20 грамів свіжих дріжджів у трьох літрах теплої води і використовуємо для поливу під корінь кожні два тижні.

Бананова шкірка також є відмінним підживленням для томатів. Вона багата калієм, азотом, натрієм, магнієм та іншими важливими для рослин поживними елементами. Для приготування настою нарізаємо шкірку трьох бананів на дрібні шматки, заливаємо трьома літрами води і даємо настоятися 4–5 днів. Потім отриманий розчин розводимо з водою в пропорції 1:1 і поливаємо томати кожні два тижні після пікірування.

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