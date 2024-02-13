Прихована ненависть: фрази, які з головою видадуть того, хто точить на вас зуб

Звичайно, усім догодити неможливо. Відкрите зіткнення інтересів — це ще півбіди. Як зрозуміти, що людина вас недолюблює? Прислухайтесь до того, що вона говорить.

"Нічого страшного"

Якщо людині завдали незручностей і почули у відповідь на своє вибачення цю фразу, то знайте, що вона зовсім не означає повноцінне прощення. Найчастіше її використовують ті, хто звик уникати конфліктів, але намагається перетравити весь негатив непомітно. Тому не дивуйтесь, якщо після промовляння цієї фрази ставлення до вас зміниться в гірший бік. Бажано не ігнорувати неприємність, а зробити все можливе, щоб вирішити її, відшкодувати збитки, інакше будьте впевнені, що на вас причаїли образу.

"Напевно, приємно бути в центрі уваги"

Нерідко ображені люди намагаються натякнути, хто став винуватцем їхнього роздратування. В той же час, вони також не втрачають нагоди відігратися. Як результат, вони часто адресують людині досить двозначні коментарі. Але як тільки ви звернете на це їхню увагу, вас відразу можуть звинуватити у надмірно серйозного ставлення до простих слів та бажанні показати, що ви вищі за інших.

"Можливо іншим разом"

Якщо хтось скасовує спільні плани без жодних видимих причин чи відмовляється від призначення нових зустрічей, ймовірно, ця людина намагається дистанціонуватися. Подумайте, чим ви могли образити людину, що вона хоче отримати час на роздуми і розібратися в своїх почуттях. Однак, можете порадіти, що вам не відмовили в грубій формі. Адже це означає, що у вас ще є шанс.

"Не можу погодитися"

Якщо людина причаїла на вас образу, вона може суперечити вам на кожному кроці. Найчастіше роздратування виривається у формі принципової незгоди з вашою думкою. Ті, хто тримає у собі негатив, з одного боку, хочуть вас покарати, а з іншого — не бажають показувати свою образу. Тому їм залишається лише гострити на вас зуб.

Як зрозуміти, що вас недолюблюють / Фото: Pexels

"Тобі не зрозуміти"

Скривджені люди ніколи не будуть розмовляти з вами прямо, але якщо ситуація змушує їх це робити, вони будуть себе дистанціювати і демонструвати відмінності між вами. Наприклад, якщо це родич, то між вами є надто багато спільного, а тому перервати розмову можна лише фразою типу "тобі не зрозуміти". Вона швидше вказує на відмову від спілкування.

"Бісить, якщо чесно"

Так чи інакше більшість людей бажає помсти, а тому їм здається справедливим покарання противника. Однак, якщо у нього справи йдуть якнайкраще, людину захоплює справжнє роздратування, яке досить важко приховувати. Тому вона і буде відверто казати, що ваші дії чи слова її дратують.

"Це сарказм"

Як правило, спроби "проковтнути" образу не закінчуються нічим добрим, а тому почуття рано чи пізно знаходять вихід. Якщо людина поки не готова вас образити прямо, вона буде "сочитися" сарказмом. В тому числі і тоді, коли час для жартів недоречний.

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