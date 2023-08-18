Приховані жести, які покажуть, що чоловік у вас закохався або хоче розірвати стосунки

Напевно, кожній жінці дуже цікаво знати, чи закоханий у неї чоловік. Особливо на етапі зародження пари, оскільки відомо, що жінки закохуються швидше, а в чоловіків цей процес дещо сповільнений. Тим паче, завжди дуже хочеться перевірити серйозність намірів партнера. Отже, як розпізнати, що чоловік у вас дійсно закохався або хоче припинити спілкування – читайте далі.

Поза чоловіка

Коли чоловік поряд з вами намагається розпрямити плечі, втягнути живіт та вирівняти поставу, значить, він до вас ставиться серйозно. Оскільки хоче, щоб ви зрозуміли, що він сильний і зможе вас захистити у разі потреби.

Погляд

Чоловік, який зацікавлений у стосунках з вами, завжди намагатиметься впіймати ваш погляд. Щоб зрозуміти, що він вам не байдужий, і ви відчуваєте до нього такі ж самі глибокі почуття. А ще чоловік, який вас любить, буде дивитися на вас із ніжністю та відданістю.

Посмішка

Чоловік, який щиро вас любить, буде відверто показувати свої емоції. Коли він вас бачитиме, на його обличчі мимоволі з’являтиметься щира та ласкава усмішка. Про такий стан у народі жартують – сяє, як мідний п’ятак. Ви в жодному разі не побачите на його обличчі ознак байдужості, оскільки закоханий чоловік за будь-якої можливості хотітиме з вами спілкування, тому щиро радітиме цьому.

Він вас уважно слухає

Навіть, якщо вам здається, що ви розповідаєте якісь дурниці, чоловік, який щиро вас любить, буде зацікавлено слухати вас. Також він чутиме ваш голос у переповненому голосному приміщенні. І повторюватиме ваші слова та жести, це трапляється тоді, коли ви дуже подобаєтеся чоловікові.

Чоловік хоче бути ближче

Закохані люди завжди хочуть бути поряд одне з одним. Тому мова тіла закоханого чоловіка чітко про це говоритиме: він намагатиметься стати біля вас ближче, нахилитися, взяти за руку чи талію.

Ознаки того, що чоловік вас розлюбив

Щоб добре розібратися у почуттях, які чоловік до вас відчуває, потрібно знати також ті жести, що говорять про незацікавленість. Чоловік, який хоче припинити стосунки, робить так:

постійно чухає вуха;

підтримує долонями підборіддя та потирає його під час розмов з вами;

постукує ногою по підлозі;

намагається дивитися вбік, а не на вас;

малює на серветці чи на папері під час розмови з вами;

намагається взяти в руки будь-який предмет та нервово ним грається;

слід готуватися до розриву стосунків, якщо чоловік сидить зі схрещеними руками чи ногами і не зацікавлений у розмові з вами.

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