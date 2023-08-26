Прикладіть вологу серветку до пари взуття прямо в магазині: простий трюк, який збереже ваші гроші

Речі з натуральної шкіри мають великий попит через високу якість, довгий термін використання, стильний зовнішній вигляд. Однак сьогодні все частіше стає важко зрозуміти, чи сумка, гаманець або взуття виготовлені дійсно зі шкіри.

Раніше натуральність шкіри перевіряли по-різному. Її м'яли, терли і навіть нюхали. І справді шкіра має специфічний запах, який ні з чим не сплутаєш. Але сьогодні виробники вже навчилися робити дійсно якісний шкірозамінник, який важко відрізнити від натурального матеріалу. Існують навіть спеціальні спреї з запахом шкіри.

Як швидко дізнатися, чи це натуральна шкіра

У такому разі на допомогу прийде невелика хитрість. Всім нам відомо, що натуральна шкіра добре вбирає вологу. Тобто, якщо намочити будь-який виріб зі шкіри (сумку, куртку чи взуття), то на поверхні залишиться мокрий слід. Звичайно, ходити в магазини з пляшкою води і поливати рідиною товари не варто. Однак є дуже простий варіант.

Візьміть із собою звичайні вологі серветки і легенько прикладіть одну до матеріалу. Достатньо буде всього лише 10 секунд, щоб натуральна шкіра увібрала вологу. Слід повністю зникає після висихання, тож не хвилюйтеся. Якщо на виробі ви не бачите жодного сліду вологи — перед вами річ із шкірозамінника. Звичайно, для перевірки потрібно використовувати лише вологі серветки без спирту чи олії.

Ще кілька простих способів, як перевірити, чи справжня шкіра на взутті чи сумці

Як визначити натуральну шкіру на сумці? / Фото: Pexels

Натуральна шкіра зберігає тепло, а ось замінники — ні. Тому перевірити натуральну шкіру, щільно притисніть до поверхні матеріалу долоню і потримайте 15-30 секунд. Потім притуліть виріб до щоки. Відчуваєте тепло? Значить сумка чи взуття виготовлені з натуральної шкіри. Якщо поверхня залишається холодною — зі шкірозамінника.

Можна уважно оглянути річ. Зазвичай виробники, які використовують натуральну шкіру, не ховають торці шкіряних пластин у швах, а ось ті, хто виготовляє товари зі шкірозамінника намагаються все приховати.

Якщо ви вже придбали річ і тепер хочете перевірити, чи вона виготовлена з натуральної шкіри, є ще один ефективний метод. Візьміть тоненьку голочку і проколіть матеріал у непомітному місці. Голка пройде надзвичайно легко через натуральний матеріал, а ось через екошкіру досить важко.

Можна натиснути на річ і спробувати її трішки розтягнути. Якщо вона швидко повертає свою форму — перед вами натуральна шкіра. Також вона не буде змінювати колір під час таких маніпуляцій. А ось шкірозамінник може легко змінити відтянок.

Розгляньте пори — на справжній шкірі вони будуть розташовуватися довільно, а на шкірозаміннику нічим не відрізнятимуться.

Відповідальні виробники часом додають до виробу приклад матеріалу. Зазвичай це невеликий ярлик особливої форми. Ромб означає, що перед вами шкірозамінник, будь-яка інша форма — натуральна шкіра. На ярлику може бути і позначка. Наприклад, натуральна шкіра англійською мовою звучить "genuine leather", німецькою — "echtleder", французькою — "cuir", а італійською "vera pelle".

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