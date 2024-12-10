Приклейте по два шматочки на кожну сходинку — ґанок не буде слизьким до весни: для дерева і бетону

Під час ожеледиці власний ґанок перетворюється на небезпечну ділянку. Але якщо виконати кілька простих кроків, то до весни тут не буде слизько.

Слизький ґанок у зимовий період — це не просто незручність, а й серйозна небезпека для здоров'я, адже послизнувшись, можна собі нашкодити. Втім, ви можете легко впоратися з цією проблемою за допомогою предмета, який можна знайти практично в будь-якому господарстві.

Йдеться про наждачний папір. Для цього методу найбільше підійдуть листи з грубою зернистістю (Р40 та Р60). Саме вони здатні забезпечити найкраще зчеплення поверхні з підошвою взуття. Папір потрібно нарізати на шматочки так, щоб їх можна було зручно розподілити по сходах. Обов'язково очистьте поверхню.

Перед приклеюванням дуже важливо видалити зі сходів пил, лід, бруд, щоб папір приклеївся якомога краще. Особливо важливо це для дерев'яного ґанку. Для приклеювання треба використовувати двосторонній скотч або вологостійкий клей. Нанесіть будь-який із цих засобів на зворотний бік кожного шматочка, щільно притисніть до сходів. На кожну сходинку вистачить приклеїти по два шматочки.

На дерев'яний ґанок наждачний папір можна додатково прибити за допомогою скоб будівельним степлером. Після такої процедури до самої весни ніхто не ковзатиме на сходах. Це дешевий, але дуже надійний і ефективний спосіб, який відрізняється ще й довговічністю.

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