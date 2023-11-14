Прикопайте сухі чорнобривці в землю на городі: наступного року будете здивовані результатом

В листопаді все ще доволі активно прибирають на квітниках. Більшість дачників використовують сухі стебла чорнобривців для компосту, але мало хто знає, що їх можна прикопати просто на городі.

Яка користь від чорнобривців на городі

Навіть найродючіший ґрунт з часом виснажується і стає щільним. Водночас його не можна перекопувати, а для вирішення проблеми городники найчастіше використовують зелені добрива, зокрема чорнобривці, які також є чудовими сидератами. Цілей для застосування саме чорнобривців може бути декілька:

приготування компосту;

для мульчування;

для створення рідкого добрива;

для покращення структури виснаженого ґрунту;

для боротьби зі шкідниками й захворюваннями.

Яка користь від чорнобривців на городі / Фото: Pexels

Коріння чорнобривців має велику кількість ефірів і негативно впливає на розмноження колоній грибків. Якщо висадити цю рослину поряд із грядками, де ви плануєте вирощувати полуницю чи суницю, вона відлякає нематод. А чорнобривці біля картоплі, капусти й помідорів допоможуть назавжди забути про надокучливих комах. Навіть чорнобривці, які вже засохли, здатні збагачувати ґрунт необхідними мікроелементами.

Для чого закопують чорнобривці в землю

Коли яскраві квіти вже відцвіли, а стебла почали підсихати, рослини можна сміливо прикопувати у ґрунт на городі. Вони допоможуть провести профілактику від морквяної та цибулевої мухи наступного сезону. А ще їхнього запаху не любить ведмедка та інші шкідники.

Якщо прикопати на городі сухі чорнобривці, це допоможе зробити землю пухкішою. Також вони чудово її підживлюють. Для цього грядки треба перекопати з чорнобривцями на глибину до 15 см. За зиму рослина перепріє і навесні ви зможете ще раз перекопати ґрунт.

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