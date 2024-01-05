Прикріпіть втулку до пилососа і увімкніть його: ви здивуєтесь, яку популярну проблему можна вирішити

Для багатьох людей найсправжнісіньким кошмаром є миття вікон. Адже доводиться неабияк попрацювати, щоб вони стали чистими в усіх місцях.

Хоча найпопулярнішою проблемою є розводи, що з'являються на склі, існує ще одна, про яку мало хто говорить. Мова йде про нижню частину рами, в якій постійно накопичується бруд, який важко вичистити.

На щастя, користувачка Instagram під псевдонімом @acleanbee знайшла досить простий, але ефективний спосіб, як очистити бруд навіть з важкодоступних місць.

Вікно — це не лише склопакет, тому, щоб в домі було дійсно чисто, потрібно подбати і про чистоту рами. Однак про це важливе місце дуже часто забувають. З часом тут накопичується так багато різного бруду, що вікно навіть може погано зачинятися.

Найбільше сухого листя, комах та пилку потрапляє у нижню частину рами, яка розташована відразу під стулкою. При цьому простір настільки вузький, що прибрати все це сміття дуже складно.

Більшість людей для цього використовують пилосос, але діаметр труби надто широкий і тому більша частина бруду залишається у рамі. Але з цією проблемою можна впоратися.

Візьміть втулку від туалетного паперу чи паперових рушників, прикріпіть її до труби пилососа, сплющіть кінець і ви зможете без проблем потрапити навіть у найбільш вузьке місце, щоб там поприбирати. Після цього потрібно тільки провести паперовим рушником або чистою ганчіркою, щоб зібрати залишки бруду.

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