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Принесіть шишки з лісу: ви навіть не уявляєте, наскільки вони корисні для саду та городу

Автор
Тетяна МележикТетяна Мележик
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Принесіть шишки з лісу: ви навіть не уявляєте, наскільки вони корисні для саду та городу

Для чого потрібні шишки на городі і в саду? / Фото: Pexels

Якщо піти до лісу, то можна назбирати велику кількість шишок, які просто лежать під ногами. Мало хто задумується, що вони є відмінним матеріалом для садово-городніх потреб.

Шишки можна використовувати як мульчу на квітнику чи городі. Влітку вони відмінно захищають землю від сонячного проміння, а взимку слугують додатковим шаром для того, щоб рослини не замерзли. Завдяки шишкам ґрунт краще зберігає вологу. При цьому вони зовсім не заважають поливанню.

Варто звернути увагу, що ялинові шишки для мульчування не підходять — в них полюбляють селитися мурахи.

Для чого можна використовувати соснові шишки

Дренаж

Шишки чудово вбирають вологу, а завдяки високому вмісту смолистих речовин запобігають загниванню кореневої системи. Їх можна використовувати як дренаж цілими або частинами. Тут все залежить від розміру рослин та місця висаджування.

Компост

Шишки використовують досвідчені садівники для того, щоб розпушувати компост. Однак, якщо ви вирішили використати їх для таких цілей, зверніть увагу, що шишки розкладаються досить повільно.

Боротьба зі слимаками

Якщо засипати поверхню ґрунту шишками (товщина шару не менше 5 см), то будь-які шкідники, а не лише слимаки, будуть обходити стороною це місце. Все через неприємний для них смолистий запах.

Декор

Останнім часом деякі садівники використовують шишки як декор для саду та клумб. Вони також можуть стати прикрасою вазонів через свій цікавий зовнішній вигляд.

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Дата публікації
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