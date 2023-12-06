Припиніть прасувати постільну білизну: причини, чому потрібно відмовитися від цієї звички

Раніше практична кожна жінка завжди прасувала постільну білизну після прання. Виявляється, від цієї звички краще відмовитися і ось чому.

Від дитинства ми чули від наших мам та бабусь, що прасувати постільну білизну дуже важливо. Головним аргументом "за" такого процесу була дезінфекція речей від мікробів та інших паразитів. Тим більше, пригадайте, як приємно спати на щойно випрасуваній білизні. Раніше ще й була звичка крохмалити постільну білизну, щоб вона не м'ялася.

Однак саме на прасування завжди витрачалося дуже багато часу. Тому сьогодні багато хто відмовляється від цього процесу. Експерти стверджують, що таке рішення правильне, адже існує чимало підстав, щоб відмовитися від прасування постільної білизни раз і назавжди.

Чи потрібно прасувати постільну білизну щоразу після прання

Зараз тканини стали зовсім іншими, ніж вони були ще 30-40 років тому. Коли їх піддають впливу високої температури, структура волокон швидко руйнується. Матеріал стає грубішим і перестає "дихати", а ще втрачає здатність утримувати вологу і пропускати тепло. Від цього навіть псується якість сну. Людина постійно повертається і відчуває дискомфорт.

Завдяки сучасним пральним машинам, які здатні прати білизну за температури від 60 до 90 градусів, мікроби та паразити і так гинуть. Тому постільна білизна просто не потребує додаткового термічного оброблення.

Чи потрібно прасувати постільну білизну після прання / Фото: pixabay.com

А ще є пральні машини з режимом сушіння та навіть окремі сушильні машини. Вони дозволяють взагалі відмовитися від прасування.

Існують і такі тканини, які взагалі не потребують прасування. Зокрема:

шовк — це тканина преміум-класу, яка часто коштує досить дорого, але має важливу перевагу — може вбирати і випаровувати вологу. На постільній білизні з шовку дуже приємно спати, та й прасувати її не потрібно;

льон — екологічний та натуральний матеріал, який добре вбирає вологу та пропускає повітря. На постільній білизні з льону добре спати, а ще цей матеріал підходить для людей з чутливою шкірою;

бязь — досить пружна та щільна тканина, яка не вимагає прасування, достатньо після прання розправити трішки вологу постільну білизну руками;

сатин жакард — багато людей вважають цю тканину таким собі аналогом шовку, головний плюс в тому, що коштує вона дешевше.

Також, щоб зекономити час, можна використовувати відпарювачі замість праски.

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