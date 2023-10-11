Припиніть складати шкарпетки одна в одну: зможете уникнути серйозних наслідків

Більшість людей після прання складають шкарпетки одна в одну, щоб вони займали менше місця в шафі та не губилися. Але, виявляється, робити так не варто.

Така звичка загрожує досить неприємними наслідками: ці речі набагато швидше зношуються. Адже, коли ми витягуємо одну шкарпетку з іншої, то сильно розтягуємо її. Волокна тканини стають тоншими, що в рази скорочує термін служби.

Нагадаємо, що раніше ми розповідали, як швидко нагріти постіль перед сном.

Крім розтягнення тканини, за такого способу зберігання шкарпеток всередині текстилю утворюється сприятливе середовище для розмноження бактерій та грибків. Особливо, якщо ви одягали їх кілька разів чи погано просушили.

Як краще зберігати шкарпетки? Після просушування зверніть їх рулетиком, так ви не втратите жодну з пари. Але спеціалісти все ж рекомендують складати шкарпетки у розправленому стані. Так вони будуть зберігати свою форму та довше прослужать. А щоб шкарпетки не губилися, кладіть їх у спеціальний органайзер для білизни і ставте в комод чи шафу.

Цікаво, що езотерики також вважають, що складати шкарпетки одна в одну не варто. Згідно з прикметами наших предків, такі дії можуть закінчитися матеріальними проблемами. Щоб уникнути хаосу в грошах, зв'яжіть шкарпетки між собою та покладіть у окремо виділене для них місце.

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