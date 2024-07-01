Припиніть викидати гроші на вітер: перукарка назвала популярний засіб для волосся, який не працює

Цей засіб часто можна зустріти в магазинах косметики, але він абсолютно не вирішує проблему випадіння і поганого зростання пасм.

Перукарка та стилістка Руслана Бєла в своєму Instagram розповіла, що саме олійки для волосся, які так часто купують для покращення зростання, нічого не дають, а деяким типам взагалі не підходять.

Вона також зазначила, що виробники б'юті засобів дуже часто пишуть на баночках багато чого лише для того, щоб люди купували їхню продукцію. Руслана наголошує, що олійку для волосся не слід сприймати як панацею. Звичайно, іноді такий продукт потрібен і дійсно допоможе, але використовувати її просто тому, що вона "допомогла подрузі" не варто.

Дуже часто саме кінчики волосся найбільш пересушені і стають з часом пористими. Саме в такому разі олійки, які ви бачите на вітринах магазинів косметики, дадуть хоча б якийсь результат. Найперше і найважливіше — заповнять собою пористу структуру.

А ось стимулювати зростання волосся чи зміцнити його жодна олійка точно не зможе.

Перукарка пояснює це тим, що концентрат натуральної олії відрізняється занадто маленькою молекулою, а тому не може проникнути в пори волосини і заповнити їх. Вона найчастіше залишається на поверхні пасм, а тому залишає масний блиск. Хоча від цього й немає шкоди, але й користі теж немає.

Що зазвичай входить до складу косметичних олійок для волосся? В основному там 90% силікони і лише 10% натуральні олії. Хоча силікони в незмивних засобах, каже експертка, чудово заповнюють пори у волосині, проте вони підходять не кожній людині. Підбирати слід в залежності від типу свого волосся.

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