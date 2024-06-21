Припиніть викидати шкаралупу горіхів: це чудодійний засіб, який допоможе врятувати кімнатні рослини

Найчастіше шкаралупу волоських горіхів ніде не використовують, а просто викидають у смітник. Але ці, здавалося б, непотрібні відходи, можуть допомогти у вирішення однієї проблеми, що пов'язана з кімнатними квітами.

Порожну шкаралупу потрібно викласти у горщики з квітами. Ви будете здивовані тим результатом, який отримаєте від цієї простої дії.

Напевно, ви помічали, що на поверхні ґрунту інколи з'являються білий наліт, пліснява чи мошки. Ці симптоми надзвичайно тривожні для рослини — адже вони позначаються на її здоров'ї. Квітка починає чахнути і, врешті-решт, гине.

Часом така проблема з'являється через неправильний догляд, але інколи і сама по собі. Впоратися з нею допомагають спеціальні засоби з магазину або пересаджування у новий ґрунт. Однак, цю проблему допомагають вирішити і шкаралупи з волоських горіхів. В них багато йоду, а ще вони відомі своїми антисептичними властивостями.

Коли наступного разу будете ласувати горіхом, спробуйте розламати його навпіл, дістати плід, а шкаралупу покласти на землі в горщик до рослини, порожнистою стороною донизу. Можна викласти шкаралупи так, щоб вони мали декоративний вигляд, нагадуючи камінці.

Саме завдяки такому простому лайфгаку ваші кімнатні рослини будуть захищені від появи плісняви, білого нальоту, гнилі. А ще шкаралупа волоських горіхів стане чудовим варіантом мульчі, яка не лише прикриє ґрунт, але й буде довше утримувати вологу всередині. Це особливо важливо влітку, коли багато рослин страждає від спеки.

Деякі фахівці стверджують, що шкаралупу можна розбити молотком на дрібніші шматочки і використовувати як дренаж.

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