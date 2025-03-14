Пришвидшить приготування і не дасть розваритися: секретний інгредієнт для приготування картоплі

Варена картопля часто з’являється на наших столах, тому кожен має знати секрет, який допоможе досягти бездоганного результату. Хоч варити картоплю неважко, зробити це швидко та гарантовано з ідеальним результатом вдається не всім. Однак, якщо дізнатися простий трюк, у вас це завжди вдаватиметься.

Про секрет варіння ідеальної картоплі розповіли в Smakosze.

Зрозуміло, що нарізавши картоплю на менші шматочки, можна скоротити час варіння. Проте це не означає, що вона не розвариться, а саме цього ми прагнемо уникнути.

Щоб уникнути розварювання картоплі і зробити її ще більш ніжною з ароматом, додайте в каструлю маленький шматочок вершкового масла — 5–10 грамів буде достатньо для потрібного ефекту.

Масло можна також додати вже після варіння — це не зашкодить. А якщо готуєте пюре, не забудьте додати трохи вершків — так воно стане надзвичайно кремовим.

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