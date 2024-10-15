Приватний детектив розповів, як зрозуміти, що партнер вас зраджує

Детектив, який "спеціалізується" на подружній зраді, пояснив, як можна "відчути", що партнер має стосунки на стороні.

Якщо ваша кохана людина змінила свою поведінку, ваші стосунки вже не такі, як раніше, можливо, з’явився ще хтось. Розповідаємо, які ключові ознаки того, що у вашого партнера можуть бути взаємини з кимось іншим.

Як "відчути", що партнер вас зраджує: пояснення приватного детектива

Мобільний телефон. Якщо ваш партнер носить телефон із собою, кладе екраном вниз, не читає при вас повідомлення, це може бути ознакою того, що він зраджує. Також слід звернути увагу на те, чи не було змінено пароль.

Якщо ваш партнер носить телефон із собою, кладе екраном вниз, не читає при вас повідомлення, це може бути ознакою того, що він зраджує. Також слід звернути увагу на те, чи не було змінено пароль. Ваш партнер втратив до вас інтерес. Він більше не проводить з вами вільний час, намагається уникати спільних походів до магазину, ресторанів чи на прогулянки. У вас більше не запитують, як ваші справи, що нового сталося за день і самі нічого не розказують натомість. Партнери-зрадники намагаються не говорити про свої справи, уникають прямих запитань про плани на найближчі дні, бо потім буде важко згадати всю брехню в деталях. Тому про свої справи вони намагаються взагалі нічого не говорити.

Він більше не проводить з вами вільний час, намагається уникати спільних походів до магазину, ресторанів чи на прогулянки. У вас більше не запитують, як ваші справи, що нового сталося за день і самі нічого не розказують натомість. Партнери-зрадники намагаються не говорити про свої справи, уникають прямих запитань про плани на найближчі дні, бо потім буде важко згадати всю брехню в деталях. Тому про свої справи вони намагаються взагалі нічого не говорити. Зміна сексуального бажання. Тут може бути дві крайності. Ваш партнер раптом втрачає будь-який інтерес до близькості з вами чи, навпаки, через почуття провини стає жадібним до сексу, щоб приховати зраду.

Тут може бути дві крайності. Ваш партнер раптом втрачає будь-який інтерес до близькості з вами чи, навпаки, через почуття провини стає жадібним до сексу, щоб приховати зраду. Він став прискіпливим. Якщо ваш партнер до всього прискіпується, постійно звинувачує вас у тому, що ви робите щось не так, це також може означати зраду. Щоб позбутися нервової напруги від приховування правди, зрадники часто намагаються переконати себе в тому, що проблема не в них, а в партнерові, якого зраджують.

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