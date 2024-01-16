Привернуть увагу до залисин та рідкого волосся: п'ять стрижок, яких варто уникати після 50 років

Стилісти рекомендують жінкам обирати нову стрижку після 50 років. До вибору потрібно підійти серйозно. Адже вона повинна не лише підходити під образ, але й приховувати деякі вікові недоліки.

Експерти з Shefinds склали перелік з п'яти стрижок, які варто уникати після 50 років, а також поділилися, як їх можна вдосконалити, щоб мати молодший вигляд.

Жінки після 50 років воліють вкоротити довжину волосся, адже після настання менопаузи якість пасм значно погіршується. Через зміну рівня гормонів волосся сильніше випадає, стоншується та гірше реагує на звичний догляд чи фарбування. До того ж, багатьом носити коротку довжину з віком стає простіше.

Однак, варто зазначити, що деякі популярні жіночі стрижки все-таки мають вікові обмеження.

Короткий боб з прямим чубчиком

Хоча боб вважається однією з найбільш універсальних жіночих стрижок, які підходять абсолютно всім, насправдні він зовсім не такий простий, як здається на перший погляд. Боб має безліч варіантів. І якщо одні вигідно підкреслюють риси обличчя, то інші привертають увагу до вікових змін.

Найневдалішим варіантом цієї стрижки для жінок після 50 років стилісти називають класичний боб до підборіддя без чубчика чи зі звичайним прямим чубчиком. Такі стрижки привертають надмірну увагу до нечіткого овалу обличчя та зморшок навколо очей.

На думку зіркової стилістки Ганіми Абдулли, класичний боб до підборіддя заграє новими фарбами, якщо його доповнити трендовим нині чубчиком "шторкою". Такий чубчик вважається універсальним і підходить всім.

Боб з центральним проділом

Після 50 років краще взагалі не поєднувати будь-який варіант стрижки боб з центральним проділом. Хоча він і має вигляд більш зручного та практичного, однак з віком овал обличчя втрачає свою симетричність, а тому краще обирати бічні проділи, які відволікають від зменшення пружності м'яких тканин.

Ганіма також вважає, що з віком волосся сильно рідшає, а центральний проділ лише приверне увагу до цього процесу. Бічний же візуально збільшує об'єм пасм.

Кудлаті стрижки

Не робіть такі стрижки після 50 років: підкреслять рідке волосся і залисини / Фото: YouTube

Багатошарові і пишні стрижки у стилі 70-80х років минулого століття зараз у моді. Але такі варіанти можна сміливо обирати молодим дівчатам, а з віком якість волосся погіршується і кудлатість може створювати дещо "хворобливий" вигляд.

Експерти, однак, зазначають, що невелика легкість все ж не заважатиме. Така текстура допоможе надати пасмам, що рідіють у віці після 50 років, певного об'єму. Головне не перегинати з багатошаровістю.

Бебі-чубчик

Хоча сьогодні бебі-чубчик або мікро чубчик дуже популярний, його можуть обирати лише найсміливіші. За такою стрижкою важко доглядати, а в зрілому віці вона додатково привертає увагу до невеликого об'єму волосся, зморшок на чолі.

Надто короткий чубчик, на думку стиліста-перукаря Денні Еверсона, стирає межу між юністю та зрілістю, але такий варіант робить це в невдалому сенсі. Краще надавати перевагу чубчику "шторці".

Пряме довге волосся

Довге волосся не завжди означає, що воно красиве і здорове. Особливо у жінок після 50 років. До того ж, довжина може візуально подовжувати риси обличчя, що має не дуже привабливий вигляд, якщо овал "пливе".

На думку експертки з волосся Джини Рівера, необов'язково відмовлятися після 50 від довгого волосся, якщо воно вам подобається. Особливо якщо пасма не мають неживий чи ламкий вигляд. Однак, в такому разі краще надати перевагу стрижці каскад і зробити бічний проділ. Вона освіжить обличчя, прибере деякі недоліки шкіри.

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