Привертатимуть увагу, але не "задушать" запахом: чотири ідеальні літні парфуми для жінок

Влітку дуже важливо підібрати правильний аромат парфумів, який не буде "душити" власницю і всіх навколо в спеку.

Про те, які парфуми краще "носити" в спеку, розповіли в РБК-Україна.

Який аромат підходить на літо

Найкраще для літа підходять ніжні, легкі аромати з фруктовими і свіжими нотками. Вони не повинні бути надто шлейфовими, адже в спеку, коли і так важко дихати через високу температуру повітря, тяжкі аромати сприймаються гірше.

Які аромати вважаються літніми: перелік

Фруктовий аромат

Обирайте аромати з нотками літніх фруктів (персик, маракуйя, ананас) чи ягід. Вони влітку надзвичайно популярні. Завдяки фруктовим ароматам можна створити легкий і водночас повітряний образ.

Цитрусовий аромат

Зверніть увагу на нотки лайма, лимона, грейпфрута, апельсина. На літо вони підходять ідеально, адже мають досить свіжий аромат. Додатково такі парфуми будуть надавати вам відчуття енергії.

Квітковий аромат

Спробуйте додати до свого літнього образу парфуми з ароматом жасмину, троянди, лотосу чи лаванди. Вони досить легкі, не мають довгого шлейфа. При цьому вони ідеально підійдуть для романтичного побачення чи вечірки.

Акватичний аромат

Нотки морських хвиль, свіжого повітря та води підходять для літніх днів чудово, адже вони надзвичайно свіжі, не "душать" своїм ароматом, легкі і додатково створюють відчуття прохолоди, яке так необхідне нам в спеку.

Також важливо пам'ятати, що влітку через високу температуру повітря аромат може здаватися сильнішим, тому краще обирайте парфуми, які відрізняються низькою концентрацією аромату. Це можуть бути вуаль для волосся чи туалетна вода. Вони менш стійкі, а тому в спеку не будуть заважати вам і іншим людям.

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