Призабутий спосіб висаджування картоплі — з двох соток буде понад тонна урожаю за будь-якої погоди

Спробуйте цей спосіб висаджування картоплі цього сезону і восени отримаєте такий урожай, про який навіть не мріяли.

Насамперед, варто звернути увагу, що в Україні найкращий час для висаджування картоплі — середина квітня. До цього часу земля вже встигає добре прогрітися, ризик виникнення морозів мінімальний.

Додатково, потрібно відправити насіннєву картоплю в темне приміщення на пророщування. Робити це фахівці радять на початку березня. Спочатку бульби тиждень повинні залишатися за температури 20 градусів в темноті, а після цього їх виносять на світло, де температура не піднімається вище 10 градусів і не опускається нижче 8.

До дня висаджування на плодах повинні відрости паростки до 7 см в довжину. Вони досить міцні, щоб витримати і перепади погоди, і шкідників.

Ще одним важливим моментом є те, що пророщену картоплю висаджують у припідняті грядки. Готують їх заздалегідь — краще ще з осені, але можна і на початку весни. Ширина такої піднятої грядки становить 1,2 м. На ній пророслу картоплю саджають в один рядок, закладаючи бульби на глибину до 3-5 см. Зверху потрібно додатково засипати шаром землі за допомогою грабель (до 5 см).

Такий метод висаджування картоплі дієвий тому, що плоди висаджуються не в холодну, а в теплу землю за рахунок того, що грядки підняті. На час висаджування земля вже прогрівається до 10 градусів на глибину 8-10 см. Загалом в піднятій грядці температура буде такою ж, як і температура повітря навколо.

Саме тому картопля починає швидко сходити. Але дозволити їй це робити не можна. Як тільки помітили, що пробивається паросток, потрібно зверху накидати до 5 см землі. Так роблять щотижня аж до першої декади травня. Саме тоді вже можна не боятися весняних заморозків.

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