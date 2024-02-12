Прізвище Орбан: до чого тут українці і вовки, що означає родове ім'я угорського політика

В новинах про надання Україні допомоги від ЄС все частіше з'являється прізвище угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана. Виявляється, серед українців таке родове ім'я також поширене. Розбираємося, що воно означає.

Прізвище Орбан суто угорське. В цій країні Європи можна знайти кілька відомих носіїв цього родового імені. Окрім угорського політика та прем'єр-міністра Віктора Орбана є також Арпад Орбан (угорський футболіст), Гіфт Орбан (нігерійський футболіст), Віллі Орбан (німецький футболіст) та Аттіла Орбан (угорський хокеїст).

Поширене це прізвище також і в Румунії: Леонард Орбан (політик) та Людовік Орбан прем'єр-міністр Румунії 2019-2020 років.

Згідно з даними порталу "Рідні" в Україні також є представники прізвища Орбан. Нині налічується 596 носіїв цього родового імені, тобто воно займає за поширенням 8372 місце. Зустрічається найчастіше на Закарпатті, зокрема в таких містах як Берегове, Мукачево, Пістрялово, Серне і Чоп.

Існують і інші варіанти, які можуть бути похідними від цього прізвища: Орбідан, Орбу, Орбачевський, Орба.

Це прізвище є досить поширеним і може зустрічатися в різних культурах, хоча перша версія його походження пов'язана все-таки з Угорщиною. Тут в Середні віки було досить популярним чоловіче ім'я Орбан (німецького походження, що означає "затятий воїн"), від якого і пішло пізніше прізвище.

Існує ще одна версія походження, яка пов'язана із Румунією. За нею прізвище походить від румунського слова, яке можна перекласти як "вовк". В стародавньому румунському етносі вовки вважалися міфічними та сильними тваринами, а тому їх часто використовували для створення родових імен.

Третя версія походження прізвища Орбан прийшла з Франції. Тут існує родове ім'я Urban, яке має аналогічне походження з Orban і походить з латинської мови. "Urbanus" в перекладі з латині означає "мешканець міста", "міський".

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